- Andreea Balan s-a casatorit religios, astazi, cu actorul George Burcea, zi in care și-a botezat și fetița cea mica, Clara Maria. Dupa ce in luna august Andreea Balan și George Burcea s-au cununat civil, a venit timpul ca cei doi sa iși uneasca destinele și in fața lui Dumnezeu. Artista și soțul ei formeaza…

- Andreea Balan este in toiul pregatirilor celui mai frumos eveniment din viața ei. Artista se pregatește de cununia religioasa alaturi de George Burcea, care va avea loc in luna septembrie, iar fericirea este la cote maxime.

- Andreea Balan s-a maritat. Ce vedete i-au fost nasi! La doi ani de cand s-a logodit in America, Andreea Balan s-a casatorit civil in Romania cu George Burcea, tatal celor doua fetite ale sale. Cununia civila a avut loc in weekend. Artista a ales sa poarte, pentru acest eveniment, o rochie scurta alba,…

- Aurelian Temișan și soția lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi se ințeleg foarte bine și comunica in permanența. Pentru a trage un semnal de alarma cu privire la relația cu cei dragi, artistul a postat un mesaj pe contul de socializare. „Lumea se schimba. Noi incercam…

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit civil sambata, 10 august, iar nași le-au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. La scurt timp dupa eveniment, artista a postat pe contul de socializare imagini cu familia ei, alaturi de care a scris un mesaj pentru fetița ei cea mare, Ella.…

- Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu sunt nașii cuplului Andreea Balan și George Burcea, care astazi au spus Da! in fața ofițelului de Stare Civila. Artistul a publicat imagini de la eveniment și a transmis un mesaj de la eveniment. „Andreea și George au spus DA!???✌️???. Suntem fericiți…

- Andreea Balan se pregatește pentru cel mai așteptat eveniment: nunta cu George Burcea și botezul fetiței lor, Clara Maria, ambele in aceeași zi. Andreea Balan a oferit toate detaliile despre nunta și botez intr-un interviu acordat Revistei Viva: „Oricum trebuia sa facem botezul fetiței și, cum stateam…

- Andreea Balan face nunta și botez la mijlocul lunii septembrie, ea urmand sa ajunga la altar cu tatal celor doua fiice ale sale, George Burcea, dar și sa o creștineze pe Clara, mezina familiei. Artista și soțul ei au ales ca parinți spirituali doi colegi de breasla. Dupa un consiliu de familie, Andreea…