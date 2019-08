Paparaia de Gurghiu, un fel de mancare specific zonei, a castigat concursul de gatit al celei de-a XIV-a editii a Festivalului Vaii Gurghiului, desfasurat in acest sfarsit de saptamana pe platoul Fancel din Muntii Gurghiului, in cadrul unei competitii in care s-au intrecut gospodinele din patru localitati. Paparaia castigatoare a fost gatita dupa o reteta originala, avand ca ingrediente principale oua de casa, carne si carnati din untura pusa la borcan, castraveti covasiti, iar desertul care a insotit-o a constat in urda proaspata adusa de la stana. Juriul a fost format din jurnalista Crina Lazslo,…