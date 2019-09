Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria destul de usoara in fata, poate, celei mai mari sportive din istoria tenisului feminin, Serena Williams (SUA; 8 WTA), ea si-a asigurat un cec in valoare de peste 3.8 milioane de dolari. Astfel, la capitolul castiguri pe 2019, Bianca Andreescu ajunge la un total de 6 milioane de dolari.…

- In varsta de 34 de ani, ea a obtinut in ultimul an venituri de 56 de milioane de dolari, insa aceasta suma o plaseaza abia pe locul al optulea in clasamentul general al actorilor, dupa Adam Sandler. Ea a castigat 15,5 milioane de dolari, mai mult decat a castigat in 2018, gratie succesului "Avengers:…

- Scarlett Johansson este pentru al doilea an consecutiv cea mai bine platita actrita, potrivit revistei Forbes, citata de news.ro.Citește și: Dana Garbovan, propunerea pentru Ministerul Justiției: ‘Am acceptat cu condiția…’ In varsta de 34 de ani, ea a obtinut in ultimul an venituri…

- Sunt renumiti, frumosi si castiga anual milioane de dolari. Vorbim despre cel mai bine plati actori din acest an. Revista Forbes a intocmit un clasament in acest sens, iar primul loc a fost ocupat de Dwayne Johnson.

- Adolescentul american Kyle Giersdorf a castigat, duminica, 3 milioane de dolari dupa ce a obtinut locul intai la competitia mondiala a jocului video online Fortnite organizata in New York, relateaza luni Reuters.

- Un american este nu norocos, ci foarte norocos. El a caștigat de doua ori in doar 18 luni sume frumoase la loterie. Peter Alley, in varsta de 59 de ani, a investit 20 de dolari intr-un loz cumparat de la o benzinarie. Caștigul sau a fost de 500.000 de dolari, a notat metro.co.uk. Barbatul, care lucreaza…

- Autoritațile ruse au transferat peste 1,4 milioane de dolari unei companii din Florida, care timp de doi ani a difuzat propaganda Kremlinului in capitala SUA, Washington, relateaza „Vocea Americii", care citeaza organizația neguvernamentala americana Center for Responsive Politics.

- Warren Buffett, al treila cel mai bogat om din lume conform ultimelor statistici, a fost jefuit in stil mare, fiind convins sa investeasca 40 de milioane de dolari intr-o afacere care nu exista scrie adevarul.ro.Cei care si-au demonstrat puterea de convingere in fata miliardarului sunt Jeff…