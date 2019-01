Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, un barbat s-a aruncat de la etajul 3 al unui hotel de lux din Capitala. Echipajele ISU sosite la fata locului l-au resuscitat, insa fara succes. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei.

- Sinucidere socanta. Un barbat de 93 de ani s-a aruncat de la balcon, iar inainte de asta si-a ucis sotia. Batranul a sufocat-o pe femeia alaturi de care a trait intreaga viata, iar apoi i-a dat cu un obiect tare in cap.

- Femeia care si-a pierdut viata in deflagratia produsa luni la o fabrica de armament din orasul Cugir iesise initial din tunelul de testare a munitiei, unde a avut loc explozia, dar s-ar fi intors dupa telefon, moment in care a fost surprinsa de un incendiu, scrie Agerpres."Din cate am inteles,…

- O fetita de 13 ani a ajuns la spital, joi noapte, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al blocului in care locuia. Se pare ca minora a fost acasa cu tatal ei, pompier la SMURD, iar intr-o clipa s-a aruncat pe geamul de la bucatarie. Fata este acum sub atenta supraveghere a medicilor. Nu se stie,…

- A cazut in gol de la o inaltime de peste 30 de metri, iar impactul cu solul a fost fatal. Corpul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit aseara, in jurul orei 19:00, in curtea unui bloc de locuinte din sectorul Rascani al Capitalei.