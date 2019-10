Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca Opozitia a demonstrat in plenul Parlamentului ca are majoritate, iar motiunea de cenzura are, in prezent, peste 80% sanse sa treaca. "Opozitia a demonstrat ca are majoritatea, in niste conditii foarte dificile, in care am jucat pe teren advers, presedinte de sedinta care…