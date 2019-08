Moțiune cenzură Guvern Dăncilă. Kelemen Hunor, UDMR: O așteptăm „Era de așteptat sa se intample ieșirea ALDE de la guvernare, ALDE aștepta o reacție constructiva din partea PSD ceea ce nu s-a intamplat și au rupt coaliția. Din punctul lor de vedere este o decizie fireasca, ceea ce inseamna ca in momentul in care se va produce demisia miniștrilor ALDE și vor ieși de la guvernare, Guvernul ramane fara majoritate in Parlament. Or fara majoritate nu poți sa guvernezi, asta este consecința. PSD nu a reușit, nu a putut sa mențina ALDE in coaliție, sa prețuiasca ceea ce a obținut in 2016 și ceea ce a funcționat pana azi, dar asta e problema lor, și noi doar constatam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput ședința reunita a Camerei Deputaților și Senatului in care se va dezbate și se va vota moțiunea de cenzura pentru care opoziția are nevoie de 233 de voturi in vederea adoptarii ei și demiterii automate a intregului Guvern.In sala de plen se afla, momentan, doar 281 de parlamentari,…

- "Nu vom vota moțiunea de cenzura. Sa vedem daca (partidele din Opoziție-n.red.) obțin susținerea necesara", a declarat, pentru MEDIAFAX, senatorul ALDE Daniel Zamfir. Daniel Zamfir a afirmat ca nu exista o strategie momentan in interiorul ALDE privind abordarea parlamentarilor in momentul…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi citita miercuri, de la ora 15,00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Cio...

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi citita miercuri, de la ora 15,00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "Am picat de acord cu liderii de grup ca tot astazi, la ora 15,00, sa se citeasca motiunea.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat ca Uniunea va vota moțiunea de cenzura inițiata de opoziție, transmite Mediafax. Kelemen Hunor a invocat ca principal motiv ”incapacitatea administrativa și politica” de a opri manifestația din cimitirul militar de la Valea Uzului. Liderul UDMR a precizat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea a decis sa voteze motiunea de cenzura, pentru ca vrea sa sanctioneze „incapacitatea administrativa si politica a Guvernului in cazul Valea Uzului". Chiar si cu voturile UDMR, motiunea nu are in acest moment, pe hartie, necesarul pentru a trece si guvernul…

- Ulterior inregistrari la secretariat, ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului ar putea fi convocate pentru a stabili calendarul dezbaterii și votului in plenul reunit. Ludovic Orban a mai spus, marți, atunci cand a anunțat ca cel mai probabil moțiunea de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca parlamentarii Uniunii sunt pregatiti sa sustina o motiune de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu senatorii si deputatii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata. "O motiune de cenzura este binevenita…