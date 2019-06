Moscova va întări securitatea specialiştilor ruşi care lucrează la centrala nucleară Bushehr din Iran El a afirmat, pentru agentia rusa RIA Novosti, ca tema este analizata de persoanele responsabile, dar conceptul de securitate fizica inseamna ca masurile luate pe acest subiect nu pot fi dezvaluite. Potrivit oficialului, "daca SUA urmau o linie politica mai responsabila, nu ar fi existat toate problemele cu care ne confruntam in prezent", cu referire la cresterea tensiunilor dintre Washington si Teheran, fapt ce ar putea pune eventual in pericol specialistii rusi care lucreaza la Bushehr. Constructia centralei nucleare de la Bushehr a inceput in anii 1970 cu ajutor german, dar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

