Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bistrița, a anunțat ca la nivelul unitații medicale va fi inființat un nucleu de calitate pentru imbunatatirea serviciilor si a actului medical. Constituirea unui nucleu de calitate, care va fi format din asistenti medicali cu experienta,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat, miercuri, contractul de finantare pentru proiectul ‘Extindere, reabilitare, modernizare si dotare a Ambulatoriului Integrat de Specialitate de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati’, in valoare de aproape 12 milioane lei.…

- In spatiile unde au functionat cabinetele medicilor de familie vor fi infiintate cabinete medicale pentru urmatoarele specialitati: diabet, gastroenterologie, oftalmologie, cardiologie, oncologie, ginecologie, urologie, radiologie si imagistica medicala, ORL, neurologie, medicina interna, hematologie…

- Adolescentul din localitatea Casinul Nou a ajuns luni dupa-amiaza la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc cu multiple rani, dupa ce a fost atacat de un urs. Baiatul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente cu multiple plagi muscate la umar si in zona fesiera, potrivit referentului de presa…

- Incendiu puternic la un service auto din Petroșani, joi 27 iunie. O persoana a suferit arsuri pe fata si brate si mai multe masini au fost distruse. Cauza incendiului si pagubele nu au fost stabilite inca. Victima a fost transportata de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgente din Petrosani.…

- Circa doua treimi din investitie este acoperita din fonduri europene, iar diferenta din bugetul municipiului Galati. Extinderea si dotarea UPU de la Spitalul de Copii vor fi gata in 24 de luni, respectiv in vara lui 2021.

- Jandarmul care a fost lovit cu un scaun in cap in timpul unui meci de fotbal a fost externat, luni, de la Spitalul Militar Cluj-Napoca. El va intra o perioada in concediu medical, dupa care se va intoarce pentru o reevaluare, a informat mediafax. „Pacientul se externeaza luni, starea lui generala este…

- Consiliul Judetean(CJ) Galati a finalizat procedurile de achizitie publica pentru extinderea si modernizarea Drumului de Centura al municipiului Galati, presedintele CJ Galati, Costel Fotea, si reprezentantii firmelor care au castigat licitatia semnand, miercuri, contractul de proiectare si executie…