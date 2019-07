In perioada 24 – 29 august 2019, pentru efectuarea de catre CNCF CFR SA a unor lucrari la infrastructura feroviara pe secțiunile Ghioroc – Glogovaț (pe secția Radna – Arad) și Deva – Simeria a fost necesara modificarea circulației trenurilor operate de CFR Calatori, dupa cum urmeaza: in perioada 25 – 29 august, trenul IR 74 Brașov – Budapesta […] Post-ul Modificari temporare in circulația trenurilor pentru lucrari la infrastructura feroviara apare prima data in Revista de Alba .