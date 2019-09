Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru, deputat și coordonator de campanii electorale la PSD, Miron Mitrea, a revenit in zona politica, in calitate de consultant al Vioricai Dancila, in campania electorala pentru alegerile prezidențiale. Contactat de STIRIPESURSE.RO, Mitrea ne-a explicat ca el este consultant benevol,…

- Bomba - Miron Mitrea, fost ministru PSD al Transporturilor, revine pe cai mari, implicandu-se in campania liderului PSD Viorica Dancila pentru prezidențiale. Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, Mitrea a acceptat, in urma unei discuții cu liderul PSD, sa faca parte din echipa sa de campanie. El…

- Miron Mitrea, fost sindicalist, racolat de PSD și prieten apropiat al fostului premier Adrian Nasatse, va fi sfatuitorul Vioricai Dancila în campania electorala pentru alegerile prezidențiale.

- "Sesiunea parlamentara, care se deschide astazi, va muta, in mod substantial, atentia mass media – si deci ale opiniei publice – de la temele obsesive ale vacantei la subiecte politice. Inclusiv la cele externe, in masura in care Brexitul poate genera efecte negative pentru romanii plecati in Marea…

- ”In campanie, știți foarte bine, secretarul general o conduce, dar in același timp, in aceasta campanie, pentru prima data, voi avea langa mine o echipa puternica, președintele executiv - n.r. Eugen Teodorovici, secretarul general și alți colegi care vor sa ni se alature” a spus Viorica Dancila. …

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a fost, sambata, 27 iulie, oaspetele comunei Dofteana, unde a vizitat șantierele a doua proiecte de investiții din fonduri guvernamentale. Evenimentul a facut parte din programul mai amplu al vizitei de doua zile (26 și 27 iulie) a premierului Viorica…

- Viorica Dancila a efectuat vineri, 26 iulie, o vizita in Vaslui alaturi de Eugen Teodorovici si Mihai Fifor, unde s-au intalnit cu liderii locali ai PSD. Vizita premierului a avut caracter exclusiv politic.

- Viorica Dancila si Gabriela Firea se vor confrunta, marti, in cele doua foruri de conducere ale partidului, pentru a deveni prezidentiabilul PSD. Mihai Fifor si Eugen Teodorovici, care au fost alesi, alaturi de Viorica Dancila, in conducerea centrala a partidului, si-au anuntat retragerea din cursa…