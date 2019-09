Stiri pe aceeasi tema

- Operatoarea 112 care a indignat o tara intreaga prin felul in care a comunicat cu Alexandra in timp ce aceasta cerea disperata ajutor, nu a fost sanctionata, potrivit Libertata.ro. STS susține ca apelurile de la Caracal au fost gestionate „conform metodologiei”. “Operatoarele au gestionat apelurile…

- Cazul de la Caracal șocheaza intreaga Europa. Președintele Parlamentului European David Sassoli a transmis un mesaj in care se declara intristat și șocat de neputința Serviciului de Urgența 112 de a acționa eficient la apelurile disperate ale Alexandrei Maceșanu. Sassoli vorbește de neputința serviciului…

- Ministrul interimat al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marti, la “Marius Tuca Show”, ca in cazul interventiei de la Caracal a reiesit multa eroare umana, nepricepere multa si indolenta multa. “A fost un sir nefericit de erori, proasta comunicare, a fost cel mai nefericit mixt de neconcordante…

- Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat ca, in cazul apelurilor Alexandrei la 112, a fost o problema de logistica, pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa. “Pentru București,…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, luni, Guvernului și Președintelui Romaniei un raport referitor la acțiunile desfașurate in cauza anterior datei de 26 iulie a.c., urmand ca dupa analizarea in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, acesta sa fie facut public. Corpul de control al ministrului…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- Procurorul General, Bogdan Licu a anunțat luni, 15 iulie ca a solicitat de la Ministerul Muncii sa i se comunice daca s-a efectuat o analiza in cazul adopției Sorinei. Procurorul General vrea o analiza cu privire la intreaga procedura de adopție din Romania deoarece crede ca lucrurile sunt in neregula…