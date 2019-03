MIRA, pictată din cap până-n picioare pentru clipul noii sale piese, „Cum de te lasă” In ciuda dezamagirilor, visurile trebuie sa-și croiasca drum in viețile tuturor, acesta este mesajul pe care il transmite MIRA odata cu noua ei piesa, „Cum de te lasa”. Vocea calda a artistei și ritmul vibrant al melodiei sunt doar doua dintre motivele ce va vor face sa va indragostiți de aceasta piesa. Cum de te lasa vorbește despre dragostea neimplinita a unui om, despre durerea pe care o poarta in suflet cand vine vorba de iubire. M-am regasit așa de tare in piesa, incat am știut ca eu trebuie sa fiu cea care sa transmita mai departe mesajul ei”, a declarat MIRA. Nici filmarile pentru clip… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

