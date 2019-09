Minnesota si New Mexico, in pofida declaratiilor administratiei Trump, au anuntat ca intentioneaza sa se alature altor 10 state americane si vor adopta regulamentele mai stricte ale Californiei in vederea reducerii emisiilor generate de gazele de esapament ale automobilelor, informeaza Reuters.



Aceste anunturi au fost facute la o saptamana dupa ce presedintele Donald Trump a spus ca administratia sa va anula dreptul conferit statului California de a adopta legi proprii in privinta emisiilor de gaze ale vehiculelor.



Minnesota si New Mexico vor deveni astfel al 11-lea respectiv…