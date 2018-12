Minivacanțe 2019. Ocazii de a face ”punte” cu zilele libere de Sărbători Prima minivacanța ar putea fi oferita de la Guvern chiar in luna ianuarie. Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romaniei, cade intr-o joi. Conform ”tradiției”, ziua de vineri poate fi declarata nelucratoare, astfel incat sa rezulte o minivacanța de patru zile, la trei saptamani dupa Revelion. Vacanța de Paște, cuplata cu liberele de 1 Mai, aduce aduce zece zile de concediu romanilor, intre 26 aprilie și 6 mai, daca guvernul ofera doua zile libere (2 și 3 mai, adica joi și vineri). Acest noroc este compensat de ghinionul care face ca Ziua Copilului, declarata nelucratoare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

