- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a convocat duminica o sedinta la sediul ministerului, la care au participat directorul general CNAIR, Narcis Neaga si conducerea Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP).

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a convocat duminica o sedinta, la sediul ministerului, la care au participat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, si conducerea Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP), subiectele abordate…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, au vizitat, joi, judetul Botosani, vizitele pentru verificarea stadiului de executie al lucrarilor la obiectivele de investitii de infrastructura. „Am sa…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va infiinta propriile firme care sa se ocupe de lucrarile de investitii care nu vor fi finalizate de companiile private, a anuntat, joi, la Botosani, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Acesta sustine ca firmele nou-infiintate…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

