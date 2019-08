Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Sindicatelor din Tehnologia Informatiilor si Comunicatii "ANTIC" solicita ministrului Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, o intalnire de urgenta pe tema vanzarii Telekom Romania si a concedierilor colective din zonele strategice, respectiv Televiziune sport, Spatiile Telekom, Proiectarea…

- Senatorul PNL Florin Cîțu a publicat saptamâna trecuta o pagina a unui document european din care reiese ca statul s-a încadrat în ținta de deficit bugetar datorita amânarii rambursarilor de TVA catre firme. De altfel, conform specialiștilor în fiscalitate cu care…

- Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei intentioneaza sa investeasca trei miliarde zloti (793 milioane dolari) in Polonia in urmatorii cinci ani, insa amploarea investitiilor ar putea fi influentata daca firma chineza va avea un rol in dezvoltarea retelelor 5G, a declarat luni…

- Un aranjament între PSD și Pro România îi va aduce politicianului Marian Neacșu un mare beneficiu: numirea în funcția de vicepreședinte, acum vacanta, al Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Teoretic, conform legii, pentru acest post ar fi trebuit…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, participa in perioada 24-26 iunie 2019 la cea de-a IX-a ediție a conferinței “CYBER WEEK”, desfașurata la Universitatea Tel Aviv, Israel, unul dintre cele mai ample evenimente anuale la nivel mondial in domeniul securitații…

- Sesiune extraordinara a Parlamentului de la 1 iulie si infiintarea unei comisii ''pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai'' au fost doua dintre subiectele discutate in sedinta coalitiei de guvernare, a mentionat luni premierul Viorica Dancila.…

- ​Prima rețea 5G din România, lansata saptamâna trecuta de Vodafone în București, a fost construita cu tehnologia chinezilor de la Huawei, iar vitezele superioare de internet mobil au fost demonstrate în prezența ministrului Comunicațiilor, folosind terminalul Huawei Mate 20X…