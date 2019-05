Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat, joi, demararea Programului Rabla pentru electrocasnice 2019, pentru care a fost alocata suma de 40 de milioane de lei. Fața de anul trecut, noutatea programului consta in faptul ca romanii vor putea primi vouchere de 500 de lei pentru televizoare.…

- Vicepremierul Rominiei si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a lansat astazi Programul „Rabla” pentru electrocasnice, la fabrica din Aricestii-Rahtivani a operatorului de colectare si reciclare RematHolding, impreuna cu managerul firmei, Mihai Sofian si cu Cornel Brezuica, presedintele Administratiei…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat joi, 23 mai, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Remat Holding in Prahova, demararea programului Rabla pentru electrocasnice 2019. Programul, in valoare de 40 de milioane de euro, dublu fața de anul trecut, va incepe vineri, 24 mai. Potrivit…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, va deschide, joi, sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in Programul Rabla pentru electrocasnice 2019, finantat de Ministerul Mediului prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Conferinta de lansare a Programului national de inlocuire a echipamentelor…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, luni, la Bistrita, ca programul Rabla pentru electrocansice va include in acest an si televizoare si masini de spalat vase si ca suma alocata este dubla fata de anul trecut, transmite corespondentul MEDIAFAX. „Deja este extins ghidul de finantare…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, luni, ca suma alocata pentru programul Rabla pentru electrocasnice este dubla fata de anul trecut și ca a fost extins ghidul de finantare.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat luni, la Bistrita, ca programul Rabla electrocasnice va fi extins si pentru institutiile publice si primarii, avand in vedere cantitatea mare de deseuri electrice generate de acestea. "Vrem să extindem acest proiect Rabla pentru electrocasnice…

- Programul Rabla va beneficia in acest an de suma de 322 milioane de lei, ceea ce inseamna ca aproximativ 35.000 de persoane fizice si juridice vor putea sa achizitioneze o masina noua. "Vă informez că au fost adoptate de Guvern sumele pentru proiecte de interes de naţional. La Programul…