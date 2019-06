Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile trebuie accelerate deoarece, oricat am vrea sa crestem economic, fara investitii nu poate fi o crestere sustenabila, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am spus-o si colegilor mei in Guvern, mai ales la transporturi, sanatate, in zonele principale…

- Lipsa fortei de munca, ”o problema cu caracter general in Romania” Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Guvernul urmeaza sa initieze discutii cu toate statele mebre ale Uniunii Europene pentru un pachet de masuri care sa raspunda atât nevoii, cât si dorintei de…

- Cum va arata piata energiei la sfarsitul lui 2019 - este tema unei dezbateri ce are loc in Bucuresti. Participa, printre altii, ministrul de resort care spune ca sistemul energetic romanesc trebuie modernizat. In prezent, tara noastra produce cu eforturi maxime doar doua treimi din cantitatea de energie…

- Saracia ”ramane o problema in Romania” Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a atras astazi atentia, la prezentarea raportului de tara pentru România publicat la Bruxelles, pe 27 februarie,…

- Numarul de angajati vizati de aceasta decizie s-ar situa la circa 200 de persoane. Conform surselor, in documentul redactat este prevazut si ca personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor va beneficia deja de acum de salariile de baza prevazute de lege pentru anul 2022, iar procentul…

- CExN de joi va fi amanat, anunta Antena 3. In aceasta ședinta, PSD ar urma sa voteze lista pentru alegerile parlamentare. Lista nu este finalizata. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc și o sedinta a Biroului Permanent Miercuri se dau doua voturi importante in Parlament, in ceea ce priveste motiune…

- Eugen Teodorovici a declarat ca vrea sa schimbe mentalitatea angajaților ANAF și sa asigure informatizarea instituției, in acest an. Mai mult, el vrea ca inspectorii fiscului sa desfașoare activitați suplimentare, importate din alte instituții, care sa ”ajute” mediul economic. Reforma declarata a ANAF…

- Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) va publica un raport final in cateva zile si va fi o concluzie foarte buna pentru Romania desi sa nu ai aproape un trimestru un buget aprobat iti creeaza probleme in piata externa, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, marti seara, la Antena…