- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Sebeș, referitor la referendum, ca inca nu s-a hotarat daca va vota și ca, de obicei, ocolește „inutilitațile”, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Decizie SURPRIZA luata de soția lui Mihai Constantinescu - Soluția DISPERATA…

- Ministrul Agriculturii si Devoltarii Rurale, Petre Daea, se afla joi, 23 mai, in municipiul Sebes din Alba. Aici a facut o vizita in piata agroalimentara si participa la o intalnire cu fermierii din zona.

- Ministrul Agriculturii și Devoltarii Rurale a facut astazi o vizita in județul Alba. Acesta s-a oprit in Piața Agroalimentara din Sebeș, unde s-a intalnit cu comercianții de legume, fructe și alte produse locale. Rapid, a facut o trecere in revista a tarabelor, a gustat, a cumparat și s-a pupat cu oamenii. …

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a explicat azi de ce a explodat prețul cartofilor. Dintre toate produsele alimentare, cel mai tare s-au scumpit cartofii, cu 32,33 la suta. Ministrul a spus ca aceste creșteri se datoreaza faptului ca legumele au fost ținute in depozite peste iarna și e normal sa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se deplaseaza luni seara in localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi pentru a vedea ''la fata locului, in camp'', pagubele produse de grindina. "Sunt in drum spre localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi, unde ma voi intalni cu…

- Un conflict spontan a izbucnit in Vinerea Mare, in jurul amiezii, in centrul orasului Sebes. Mai multi tineri s-au luat la cearta in plina strada, iar unul dintre ei ar fi fost lovit in zona capului, fiind transportat la spital. Scandalul ar fi pornit pe fondul unui conflict mai vechi, potrivit IPJ…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier grav petrecut joi dupa-amiaza pe DN1 la iesire din Sebes spre Sibiu. Potrivit IPJ Alba, exista pericol de incendiu dupa ce doua masini s-au lovit frontal. Cele doua persoane ranite sunt prinse in caroseria masinilor. Revenim cu amanunte. Citește Accident…