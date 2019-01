Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Anton Anton a declarat ca luni a avut loc la minister o întâlnire pe tema grevei minerilor, motiv pentru care nu crede ca Executivul nu știa despre situația de la Complexul Energetic Oltenia. "Am avut luni o discuție la Ministerul Energiei cu aproape cu toți cu care…

- Premierul Viorica Dancila s-a declarat nemultumita, joi, in sedinta de Guvern, pentru ca nu a fost informata despre situatia de la Complexul Energetic Oltenia, unde activitatea este blocata de la inceputul saptamanii, dupa ce minerii au intrat in greva. Premierul a cerut informari, pe aceasta tema,…

- Viorica Dancila a cerut interventia institutiilor din domeniul securitatii nationale in situatia de la Complexul Energetic Oltenia. ”Mi s-a adus la cunoștința ieri, cu nepermisa și suspecta intarziere, situația de la Complexul Energetic Oltenia. Am convocat o intalnire de urgența și impreuna…

- Restul grupurilor vor fi inchise in cursul dimineții. Pe fondul lipsei de energie, Romania importa masiv electricitate joi, la ora 9.00 dimineața. La un consum de 8.900 MW, importurile sunt peste 1.500 MW. Guvernul tace in continuare și nu are soluții pentru a rezolva criza din energie in care a intrat…

- ​Greva minerilor din Gorj a scapat total de sub controlul autoritaților. Degeaba i-au momit cu ceva ușoare majorari salariale și degeaba i-au amenințat cu instanța. Nimic nu i-a convins sa renunțe la greva pornita spontan vineri seara. Guvernul a încercat sa gaseasca soluții, însa fugind…

- Viorica Dancila a declarat, marti la Strasbourg, ca recursul compensatoriu a fost initiat de Cabinetul Ciolos, fiind o decizie „neinspirata". Dancila a adaugat ca va discutat cu ministrul Tudorel Toader pentru a analiza efectele acestuia si pentru a lua o decizie in acest sens. „Dupa cum stiti…

- Ministrul energiei Anton Anton, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și ministrul economiei Nicolae Badalau au fost convocați miercuri, în jurul orei 12, la Palatul Victoria, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre greva de la Complexul Energetic Oltenia. Reamintim ca minerii refuza…

- Klaus Iohannis a semnat decretele pentru constatarea vacantarii funcțiilor de ministru al Dezvoltarii Regionale și ministru al Transporturilor. Președintele trebuia sa ia act de demisia celor doi miniștri. PSD le-a transmis celor doi, Paul Stanescu și Lucian Șova, sa-și dea demisia din funcțiile…