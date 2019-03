Stiri pe aceeasi tema

- K. Iohannis, la Forumul „Drepturile Omului si o Lume fara Tutun” Foto: presidency.ro Problema fumatului la nivel global și soluții pentru reducerea consumului de tutun sunt discutate la București în cadrul unei importante conferinte internationale, Forumul „Drepturile Omului si o…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis, se va afla in vizita oficiala la Bucuresti in 26 - 27 martie, a informat luni Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe lista PSD pentru…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu se va afla, vineri, la Bucuresti, unde va participa la prezentarea Raportului de tara 2019 pentru Romania din cadrul Semestrului european si la conferinta "Prioritati de investitii pentru Romania, 2021-2027".

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu efectueaza vineri o vizita oficiala la Bucuresti pentru a discuta prioritatile de investitii din urmatorul buget al UE, conform unui comunicat al institutiei, scrie Agerpres. In prima parte a zilei, oficialul european va participa la…

- Bucuresti, 12 mar /Agerpres/ - Situatia procedurilor de selectie a personalului la nivelul EPSO, oportunitatile de angajare si experienta de munca in cadrul Comisiei Europene, inteligenta artificiala, in perspectiva europeana, au fost printre temele de discutie ale reuniunii grupului de experti din…

- Comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, lituanianul Vytenis Andriukaitis, a ramas cu un gust amar dupa vizita efectuata luni la Atena cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Cancerului. El a criticat gazdele pentru ca incalca Legea antifumat, luandu-l in colimator mai ales…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri seara, la postul public de televiziune, ca a avut o discutie cu comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, referitoare la cormorani si in februarie va fi realizat un plan de management pentru a se…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene. Declarația Corinei Crețu vine in contextul in care Romania nu are bugetu adoptat…