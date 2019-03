Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Un nou scandal „Hexi Pharma”se prefigureaza in sistemul de sanatate. Politistii efectueaza, marti dimineata, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Politistii si procurorii fac, marti dimineata, percheziții in București, Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane si sediile unor firme ce produc, importa si comercializeaza produse biocide.Potrivit politistilor, in cursul anului trecut ar fi fost fabricate și comercializate catre diverse…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, marti dimineata, 5 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale ce produc, importa si comercializeaza produse…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a explicat ca dezinfectanții diluați din spitale au fost identificați de Ministerul Sanatații, care a facut plangere penala in acest caz. Pintea a precizat ca, dupa primirea rezultatelor de la laborator, dezinfectanții neconformi au fost scoși din spitale. Ministrul…

- VIDEO! Un pistol și muniție, dar și sume mari de bani, ridicate de polițiștii BCCO Pitești. In urma perchezițiilor din aceasta dimineața, desfașurate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in București și județul Ilfov, au…

- Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 21 decembrie este 15.587, din care 59 de decese. In perioada 17- 21 decembrie au fost raportate inca 32 de cazuri nou-confirmate, in 7 judete si in municipiul Bucuresti. Astfel, in Prahova au…