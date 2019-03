Mii de români ar putea primi 1.450 de lei de la stat! Angajatii care nu folosesc voucherele de vacanta, ar putea primi in schimb contravaloarea lor in bani sau tichete de masa. Este propunerea unui deputat ALDE, care vrea ca firmele sa fie obligate sa-si despagubeasca in acest fel salariatii. El aduce ca argument un studiu GfK, potrivit caruia tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare foarte popular in randul angajatilor, dintre acestea bonurile de masa fiind cele mai apreciate. Peste un milion de salariati din sectorul bugetar au beneficiat anul trecut de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

