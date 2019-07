Mihai Fifor, apel la Opoziţie: Încetaţi! Speriaţi lumea "Stimați colegi din opoziție, incetați sa mai catalogați Legea pensiilor ca fiind o „pomana electorala”! Incetați sa-i mai jigniți pe pensionari! Incetați sa-i mai considerați „asistați sociali” pe cei care au muncit o viața, iar acum iși primesc binemeritata rasplata! Sunteți prizonierii unei viziuni de conțopist. Speriați lumea ca vor crește cheltuielile cu pensiile, dar nu luați in calcul creșterea veniturilor la buget. Da, necesarul pentru plata pensiilor va crește pana la 149 miliarde lei in 2022 (fața de 76 mld. in acest an). Dar uitați-va și la creșterea PIB, care va fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

