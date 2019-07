Sase persoane, printre care si trei copii, si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren provocata de ploile torentiale din centrul Mexicului, au anuntat joi autoritatile citate de DPA.



Bilantul initial indica sapte morti.



Alunecarea de teren care a avut loc in timpul noptii a afectat o casa din satul Santo Tomas Chautla, situat la circa 150 de kilometri sud-est de Ciudad de Mexico si a ingropat familia care se afla in interior, se arata intr-un mesaj publicat pe Facebook de autoritatile din statul Puebla.



Trei adulti si trei copii au murit in urma acestei…