Messidependenta se accentueaza!

- Mijlocasul echipei FC Barcelona, Sergio Busquets, va fi indisponibil trei saptamani, informeaza El Mundo Deportivo. El si-a fracturat un deget, miercuri seara, la meciul cu Chelsea, din returul optimilor Ligii Campionilor, fiind inlocuit cu Andre Gomes.Busquets va lipsi la meciurile Spaniei…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei FC Barcelona, a laudat personalitatea atacantului argentinian Lionel Messi, autorul unei duble in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, afirmand ca "este in top". …

- Italianul Antonio Conte, antrenorul echipei Chelsea, a declarat ca rezultatul meciului cu FC Barcelona, pierdut cu 0-3, miercuri seara, pe Camp Nou, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, este unul incorect. "Cand revezi meciul, poti sa constati ca rezultatul nu…

- Tehnicianul echipei FC Barcelona, Ernersto Valverde, a declarat ca prezenta lui Lionel Messi este “un lux”, avand in vedere contributia argentinianului la jocul catalanilor.“Am jucat bine, insa cei de la Chelsea au fost un pericol tot timpul. Au jucatori extraordinari pi stiam ca va fi greu.…

- La 33 de ani, mijlocașul Andres Iniesta este aproape de desparțirea de Barcelona. Crescut la formația catalana, Iniesta este dorit de Tianjin Quanjian vrea sa-l convinga pe starul Barcelonei cu un salariu de 35 de milioane de euro pe sezon. Vei accepta transferul in China, la sfarșitul sezonului?",…

- Tehnicianul echipei Chelsea Londra, Antonio Conte, l-a laudat pe Lionel Messi dupa meciul pierdut in fata FC Barcelona in Liga Campionilor, scor 0-3, partida la care argentinianul a inscris doua goluri, spunand ca un astfel de jucator se naste o data la 50 de ani, informeaza The Guardian.“Trebuie…

- Dupa 1-1 pe "Stamford Bridge", Barcelona a obtinut o victorie neasteptat de usoara in fata celor de la Chelsea, scor 3-0, in mansa a doua a optimilor Champions League. Echipa lui Ernesto Valverde s-a calificat astfel pentru a 11-a oara consecutiv in sferturile competitiei. Lionel Messi a fost eroul…

- De exact 125 de secunde a avut nevoie Lionel Messi, Regele Fotbalului, pentru a o rapune pe Chelsea și a deschide drumul Barcelonei pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Geniul argentinianului a mai lovit apoi cu un assist și inca un gol, iar campioana Angliei a plecat batuta la scor de…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a...

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- BARCELONA CHELSEA TELEKOM SPORT LIVE STREAM ONLINE VIDEO CHAMPIONS LEAGUE. Barcelona si Chelsea au remizat in tur, pe Stamford Bridge. Chelsea a deschis scorul in minutul 62 prin Willian, insa Messi a reusit sa egaleze in minutul 75 pentru Barcelona. BARCELONA CHELSEA se joaca, miercuri, de la ora…

- Cel mai asteptat meci din aceasta saptamana din Liga Campionilor se va disputa pe Camp Nou. Barcelona a obtinut o remiza norocoasa la Londra, cand a reusit sa egaleze dupa o gafa imensa in apararea lui Chelsea.

- Prin doua goluri inscrise de un jucator de rezerva FC Sevilla si AS Roma au obtinut, marti seara, calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa doua meciuri tensionate. Spaniolii au reusit sa se impuna cu scorul de 2-1 (dupa 0 - 0 in tur) si sa obtina astfel biletele pentru sferturi.…

- Miercuri sunt programate ultimele doua partide din faza optimilor de finala ale Champions League. Toate privirile vor fi atintite catre duelul de pe "Camp Nou", acolo unde se vor infrunta Barcelona si Chelsea. Dupa 1-1 in mansa tur, catalanii sunt favoriti la calificarea in sferturile competitiei, insa…

- Marti seara de la ora 21:45 Barcelona si Chelsea isi disputa pe Nou Camp un loc in sferturile de finala ale Champions League.Dupa 1-1 in tur, catalanii pornesc ca favoriti, dupa cum sunt vazuti si de principalul site de pariuri sportive, www.unibet.ro . Nu aceeasi parere o au si englezii. Chelsea…

- Antonio Conte, antrenorul lui Chelsea, nu crede in calificare dupa egalul din tur cu Barcelona, 1-1 "Trebuie sa fim pregatiți sa suferim insa in fața unui adversar de top mondial", declara managerul londonezilor. Chelsea are nevoie sa atace și sa marcheze pe Camp Nou miercuri seara, pentru a spera…

- Directorul financiar al FC Barcelona, Pancho Schroder, considera ca este posibil ca gruparile care il vor pe Lionel Messi sa nu fie descurajate de clauza de reziliere de 700 de milioane de euro pe care o are argentinianul la gruparea catalana, relateaza skysports.com.Messi si-a prelungit contractul…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Formatia Chelsea Londra a incheiat la egalitate, ieri, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul sustinut in compania echipei FC Barcelona, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, informeaza MOLDPRES cu referire la diferite surse electronice. Willian a deschis scorul pentru…

- Chelsea si Barcelona au incheiat la egalitate (scor 1-1) confruntarea de pe "Stamford Bridge", in prima mansa a optimilor Champions League, ia returul de pe "Camp Nou" se anunta a fi unul extrem de interesant. Antonio Conte, tehnicianul londonezilor, isi pune toata increderea in echipa sa si e convins…

- Thibaut Courtois (25 de ani) a vorbit despre viitoarea sa destinație la finalul egalului din Liga Campionilor, Chelsea - Barcelona, 1-1. "Cred ca am fi putut caștiga, dar o eroare in defensiva ne-a costat. Barcelona a avut posesia, dar marile ratari ne-au aparținut noua. Da, ne-am aparat supranumeric,…

- Tehnicianul echipei Chelsea, Antonio Conte, a declarat, marti seara, ca jucatorii sai sunt dezamagiti de remiza cu FC Barcelona, scor 1-1, din turul optimilor Ligii Campionilor, dar este increzator ca acestia pot realiza o performanta extraordinara in returul de la Camp Nou."Nu am fost departe…

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la...

- Barcelona a obținut o remiza norocoasa in primul meci din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-1. Mijlocașul brazilian al englezilor, Willian, a avut doua bare in prima repriza, iar catalanii au marcat la doar al doilea șut pe poarta.

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Chelsea a avut doua bare in prima repriza prin brazilianul Willian, care a reusit sa deschida…

- In aceasta seara se disputa inca doua meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor. In șocul serii, Chelsea primește vizita Barcelonei, in timp ce Bayern Munchen joaca pe teren propriu cu Beșiktaș. Partidele vor fi liveTEXT, VIDEO + FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV și TV Telekom Sport.…

- Inainte de duelul din Liga Campionilor, dintre Chelsea si Barcelona, de diseara, ora 21:45, PRO TV și Telekom TV, Cesc Fabregas (30 de ani), mijlocasul londonezilor, nu a ezitat sa vorbeasca laudativ la adresa lui Lionel Messi, fostul sau coleg si viitor adversar in competitia europeana, declarand despre…

- Rivali doar pe gazon! Fotbalistii echipei Chelsea, Cesc Fabregas si Pedro Rodriguez, vor sa savureze un ceai londonez cu fostii lor colegi de la FC Barcelona.Jucatorii spanioli vor intalni "catalanii" in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- La aproape noua ani dupa meciul de pomina dintre Chelsea si Barcelona, din returul semifinalelor Ligii Campionilor, incheiat cu scorul de 1-1, Tom Henning Ovrebo, arbitrul acelei intalniri, a admis ca a avut o prestatie foarte slaba, intr-un interviu realizat de Marca. ...

- FC Barcelona a inceput sa caute jucatori pentru campania de transferuri din aceasta vara. ALBA și ALABA Publicația Don Balon susține ca Leo Messi le-ar fi propus sefilor gruparii blaugrana o lista cu 3 nume drept soluții pentru postul de fundaș stanga. Argentinianul l-ar aduce, pentru a-i face concurența…

- FC Barcelona a invins-o pe Valencia CF cu scorul de 1-0, joi seara, pe Camp Nou, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal. Uruguayanul Luis Suarez (67) a marcat singurul gol al partidei, dupa o actiune a lui Lionel Messi, iar catalanii au facut un prim pas spre a cincea lor finala consecutiva…

- Starul brazilian Neymar si-a materializat pâna la urma amenintarea la adresa fostului sau club, FC Barcelona, împotriva caruia a depus o plângere în justitie, solicitând sa-i fie achitata cea de-a doua parte a primei care îi revenea, prin contract, în momentul…

- Cristiano Ronaldo, la Chelsea! ”Ar fi o mutare extraordinara” Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata…

- Starul argentinian al Barcelonei, Lionel Messi, crede ca echipa catalana se afla pe "calea cea buna" in acest sezon in perspectiva unei noi triple La Liga-Cupa Regelui-Liga Campionilor, obiectivul pentru aceasta primavara este "sa castigam tot". "Obiectivul este acelasi in fiecare sezon,…

- Lionel Messi, golul 4.000 pentru FC Barcelona pe Camp Nou! Atacantul argentinian Lionel Messi a marcat golul cu numarul 4.000 pentru FC Barcelona pe stadionul Camp Nou, in partida pe care echipa sa a castigat-o cu scorul de 2-0 in fata concitadinei Espanyol, joi seara, in mansa secunda a sferturilor…

- Dupa Coutinho și Yerry Mina, FC Barcelona mai pregatește o lovitura. Catalanii il vor pe mijlocașul lui Gremio, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (21 ani), potrivit El Mundo Deportivo. Clubul de pe Camp Nou lucreaza de mai mult timp la acest transfer. Secretarul tehnic al Barcelonei, Robert Fernandez,…

- Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, vrea sa revina la Manchester United, club pentru care a evoluat timp de sase ani, informeaza cotidianul AS. Publicatia spaniola anunta, pe prima pagina a editiei de luni, ca portughezul se simte tradat de presedintele actualei sale echipe,…

- Columbianul Yerri Mina, al doilea transfer al Barcelonei in aceasta iarna, a fost prezentat oficial sambata, iar fanii veniti pe Camp Nou au avut parte de o surpriza din partea fundasului. A fost zi festiva la Barcelona, iar cateva mii de fani au mers pentru a-l intampina cum se cuvine pe Yerri Mina,…

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, in valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo.

- Barcelona a invins clar Celta Vigo, scor 5-0, si a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce in tur catalanii remizasera pe "Balaidos", 1-1. VIDEO AICI DE LA MECI! Cu un prim "11" care a cuprins aproape toti titularii obisnuiti, Barcelona a pornit ca din pusca partida…

- Starul argentinian Lionel Messi a reusit o "dubla" pentru FC Barcelona in partida castigata pe teren propriu, cu 5-0, in fata formatiei Celta Vigo, joi seara, in mansa secunda a optimilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal. Messi a marcat primele doua goluri ale intalnirii de pe Camp…

- Yerry Mina va fi al doilea transfer al Barcelonei din aceasta iarna, dupa brazilianul Philippe Coutinho, cumparat de catalani de la Liverpool pentru 120 de milioane de euro, plus 40 drept bonusuri. Presa spaniola a anunsat ca transferul fundasului columbian pe Camp Nou va fi oficializat chiar in urmatoarele…

- Așa cum anunțase dupa transferul lui Coutinho, Barcelona l-a achiziționat și pe Yerry Mina, fundașul central columbian in varsta de 23 de ani. Clubul catalan va plati 11,8 milioane de euro pentru jucatorul lui Palmeiras, care a semnat un contract de 5 sezoane și jumatate pe Camp Nou, pana in iunie 2023.…

- Brazilianul Philippe Coutinho, care a semnat luni cu FC Barcelona si va incerca sa faca uitata plecarea lui Neymar la PSG, a subliniat ca el este ''diferit'' de compatriotul sau si ca a venit pe Camp Nou pentru a-si ''gasi propriul sau loc''. ''Noi suntem jucatori diferiti. Neymar este un…

- Lionel Messi (30 de ani) a semnat nu demult un nou contract cu Barcelona, care este valabil pana in 2021, care ii garanteaza un salariu anual de 29 milioane de euro și care este prevazut cu o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. Acum, insa, presa spaniola a aflat ca argentinianul poate pleca…

- Anuntat cu fast de presa spaniola in ultimele zile, transferul lui Philippe Coutinho (25 de ani) la Barceolna nu mai pare atat de sigur. Daca multe surse din Catalonia transmit ca mutarea e deja facuta, Marca inainteaza o varianta deloc optimisa pentru fanii de pe Camp Nou. Duminica…

- Rooney a fost protagonistul unui moment genial dupa victoria lui Everton in fata lui Swansea, scor 3-1. In interviul acordat pentru SkySports la finalul a 90 de minute in care a marcat doua goluri si a ratat o lovitura de la 11 metri, fostul jucator al lui Manchester United a glumit cu John Terry…