Meserii uitate: Romania nu mai pregateste sticlari, morari sau piscicultori. Companiile ar angaja

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii de la BBC News au realizat un reportaj in Romania, țara despre care spun ca deși ”se ineaca in gunoaie” are companii care importa deșeuri din alte țari. ”Companiile de reciclare care se ocupa cu procesarea deșeurilor din Romania risca sa nu produca suficient. Acest lucru a facut ca aceste…

- Compania ungara IPR-Insights si-a lansat oficial miercuri filiala sa din Romania prin care le ofera companiilor, in premiera pe piata, expertiza independenta fata de producator, in scopul reducerii costurilor software si eliminarii riscurilor legate de achizitia si managementul licentelor.

- Conform cercetarii "Scaling Up", cea mai importanta bariera identificata de 6 din 10 companii din Romania se refera la complexitatea abilitatilor din piata. De asemenea, circa 50- dintre companiile intervievate sustin ca sunt limitate de asteptarile salariale, care tind sa fie mai mari decat abilitatile…

- Cei mai cautați angajați din Romania. “Anul 2019 a fost anul specialistilor, al candidatilor maturi, cu experienta” CV-urile care au inregistrat cele mai multe vizualizari pe platforma eJobs in perioada ianuarie-august 2019 sunt cele ale candidatilor din grupa de varsta 36-45 de ani, informeaza…

- Marsh.ro abordeaza efectele depresiei și anxietații in randul angajaților și caile prin care companiile pot preveni sau diminua aceste probleme. ·Deteriorarea starii de sanatate a angajaților devine o provocare pentru companii care au nevoie de instrumentele potrivite pentru a preveni și a-i combate…

- Ucraina a semnat un contract cu Republica Moldova pentru modernizarea statiilor de distribuire a gazelor astfel incat sa efectueze importuri din Romania, pe fondul riscului intreruperii alimentarii de catre Rusia, anunta compania Ukrtransgaz, potrivit mediafax.O mare parte din exporturile…

- Ziarul Unirea Sectorul care aduce profituri generoase in fiecare an. Cați bani lasa romanii la “pacanele” și pariuri sportive Companiile care activeaza pe piața jocurilor de noroc ruleaza sume impresionante de bani in Romania. De la compania de stat Loteria Romana și pana ... Sectorul care aduce profituri…

- Autoritatile indoneziene au avertizat companiile aeriene in urma eruptiei vulcanului Kerinci de pe insula Sumatra, care a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa ce a ajuns pana la o inaltime de 4.600 de metri deasupra nivelului marii, conform unui comunicat emis miercuri de Ministerul Energiei…