- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice, intr-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotararea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Phenianul si-a intensificat…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, anunțand ulterior ca a fost testata cu succes o noua racheta balistica intercontinentala. Totodata, Phenianul a anunțat ca și-a indeplinit obiectivul și ca a devenit un stat nuclear, relateaza BBC News. In urma acestei noi provocari, Donald Trump a declarat…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca "guvernul nu va accepta niciodata comportamentul provocator continuu al Coreei de Nord", cerandu-le tuturor statelor sa puna in aplicare cu strictete sanctiunile impotriva Phenianului. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a precizat ca toate…

- Primindu-l la Havana pe omologul sau Ri Yong Ho, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a afirmat ca "respinge considerațiile și invectivele guvernului Statelor Unite" impotriva Coreii de Nord care, in opinia lui, "servesc ca baza aplicarii unor masuri coercitive contrare dreptului internațional".…

- Noi tensiuni între Statele Unite și Coreea de Nord. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca Phenianul sponsorizeaza terorismul și astfel se vor impune noi sancțiuni pentru țara condusa de Kim Jong Un.

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Presedintele american, care recent a fost descris de presa de stat nord-coreeana drept un "batran nebun", a raspuns printr-un mesaj pe Twitter la insultele Phenianului. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma «batran», in conditiile in care eu nu l-as numi NICIODATA «scund si gras»? Oh,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Atata timp cat…

- Trump se afla la a doua etapa a turneului sau asiatic, dar in Coreea de Sud a promis ''sa rezolve totul'', in pofida divergențelor marcante cu Seulul in privința dosarului nuclear nord-coreean, relateaza AFP, Reuters și DPA, potrivit Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Coreea de Nord l-a avertizat duminica pe presedintele american Donald Trump sa se abtina de la "remarci iresponsabile" în cursul turneului pe care tocmai l-a început în Asia. Donald Trump este "instabil spiritual", se afirma un articol publicat duminica…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator,…

- Donald Trump s-a imbarcat pentru cea mai lunga calatorie diplomatica efectuata de un presedinte al Statelor Unite in decenii, sosind vineri in Hawaii, prima oprire inaintea unui turneu de aproape doua saptamani, relateaza sambata dpa. In timpul acestui turneu prelungit, Trump urmeaza sa participe…

- Coreea de Nord va efectua noi teste balistice si nucleare, au avertizat, joi, serviciile de informatii sud-coreene, care au precizat ca au identificat activitati intense in apropierea bazelor de unde Phenianul a mai efectuat astfel de teste, relateaza agentia Yonhap. Potrivit sursei citate,…

- Thae Yong-Ho, unul dintre cei mai inalți diplomați nord-coreeni care au dezertat in ultimii ani, a raspuns la intrebari puse de membri ai Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, in momentul cand ambițiile nucleare ale țarii sale sunt una dintre principalele preocupari internaționale…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . “Ministrul de externe este pe…

- Presedintele american Donald Trump a autorizat sambata publicarea in scurt timp a mii de noi documente privitoare la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, pastrate secrete timp de decenii, transmite AFP.'Sub rezerva primirii de noi informatii, voi autoriza, in calitate de presedinte, ca…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul. Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care a participat…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…

- Donald Trump este din nou ironizat de presa americana dupa ce a declarat ca s-a intalnit cu ”președintele Insulelor Virgine”, care este de fapt, chiar el, insulele aparținand de Statele Unite. Președintele SUA l-a numit pe guvernatorul Insulelor Virgine americane ”președinte” in timpul unui discurs…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe. "Prin…

- Mișcarea lui Donald Trump se leaga in principal de acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a lasat sa se ințeleaga ca urmeaza sa fie facuta o schimbare importanta in cazul acordului cu țara din Orientul Mijlociu, existand incalcari grave. Totul ar putea fi un joc de-a șoarecele și pisica, pregatit…

- Promovarea in functie a lui Kim Yo-Jong, precum si alte promovari au fostanuntate sambata de insusi liderul tarii, in cadrul unei reuniuni a partidului de guvernamant. Aceasta manevra politica intervine in contextul in care tensiunile din Peninsula Coreeana se amplifica din cauza repetatelor…

- Donald Trump a publicat pe Twitter doua mesaje despre relațiile dintre Statele Unite și Coreea de Nord, afirmand ca „va merge un singur lucru” in ceea ce privește problema nord-coreeana. Liderul de la Casa Alba nu a precizat insa la ce anume se refera, relateaza Reuters. „Președinții și administrațiile…

- Oficialitati de top ai CIA au transmis insa ca actiunile lui Kim Jong Un nu sunt cele specifice unui „maniac" provocator, ci sunt mai degraba caracteristice tipologiei „actorului rational" motivat de scopuri foarte clare proiectate pe termen lung care graviteaza in jurul supravietuirii regimului…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca Pentagonul ”sustine in totalitate” solutia diplomatica pentru rezolvarea crizei din Peninsula Coreea, adaugand ca Washingtonul ramane concentrat si pe apararea Statelor Unite si a aliatilor sai, relateaza agentia Yonhap. …