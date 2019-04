Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat favorabil, in calitate de for decizional, cu 220 de voturi din 250 deputați prezenți, proiectul de lege privind desființarea Societații Naționale „Cai de Rasa” S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Naționala a Padurilor. Acest act normativ, inițiat de catre…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat favorabil proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societații naționale „Cai de Rasa” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Naționala a Padurilor.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului privind implementarea programului „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, act normativ care a fost criticat de Opozitie. Proiectul a fost aprobat cu 159 de voturi „pentru”,…

- Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei. Proiectul, iniţiat de preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, şi de senatorul Şerban…

- Medicul veterinar buzoian, vicepreședinte al Comisiei de Agricultura a Camerei Deputaților, este coinițiator al proiectului de act normativ, adoptat in Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Din acest an, gastronomia romaneasca are propria zi de sarbatoare. In Camera Deputaților s-a adoptat,…

- Agricultura dispune in 2019 de un buget de 22,86 miliarde de lei, in crestere cu aproape 15% Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru anul 2019 a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament, fiind aprobate doua din cele opt amendamente.…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura anunța potențialii beneficiari ca p#na doar p#na joi, 31 ianuarie 2019 inclusiv, se depun cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitațile de motorina achiziționate și utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie-31…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Ovidiu Raețchi, i-a transmis, duminica, o scrisoare deschisa ministrului Apararii, Gabriel Leș, prin care il cheama, daca nu are ”ceva de ascuns”, sa dea explicații despre programele de inzestrare a Armatei și cu situația șefului SMA.”Pentru…