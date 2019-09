Stiri pe aceeasi tema

- Numarul membrilor ALDE care nu mai sunt de acord cu decizia liderului Calin Popescu Tariceanu de a iesi de la guvernare a crescut constant in ultimele saptamani. Daniel Zamfir a anunțat luni ca se va alatura, cel mai probabil, grupului PSD din Senat. Teodor Meleșcanu, vicepreședinte ALDE,…

- ​​ALDE a ramas oficial fara grup parlamentar la Camera Deputaților, dupa ce președintele de ședința Carmen Mihalcescu a luat act de demisiile celor cinci parlamentari din partidul lui Tariceanu. Cinci deputați din partidul lui Tariceanu au demisionat din grupul ALDE de la Camera luni. Este vorba…

- Cinci deputați din partidul lui Tariceanu au demisionat din grupul ALDE de la Camera. Este vorba despre Ion Cupa, Alexandru Baișanu, Grațiela Gavrilescu, Mihai Nița și Marian Cucșa.Aceștia și-au înregistrat demisiile la Biroul Permanent urmând ca acestea sa fie anunțate miercuri…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca membrii partidului care au acceptat funcții in Parlament și in Guvern cu susținerea PSD ”s-au vandut” unui guvern care nu va mai supraviețui multa vreme. Tariceanu a precizat ca a avut o intalnire cu conducerea PNL legata…

- Cei patru au fost exculsi pentru ca au acceptat ofertele politice facute de PSD. Niciunul dintre cei exclusi nu a fost prezent la sedinta, sustin surse din partid. Teodor Melescanu a fost exclus pentru ca a acceptat sa fie presedintele Senatului, la propunerea PSD, in timp ce Gratiela Gavrilescu, Alexandru…

- ALDE a transformat ședința informala de vineri in Biroul Politic Executiv, care a decis excluderea lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Baișanu și Ion Cupa din partid, au declarat surse politice, citate de Mediafax.

- „Biroul Politiv Executiv ALDE ia act de pierderea calitații de membru ALDE, prin incalcarea prevederilor Art 14 (2) lit c din Statutul ALDE „Calitatea de membru ALDE se pierde prin aderarea sau susținerea publica a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice, cu excepția partidului/partidelor…

- "Sunt membru ALDE si doresc sa raman membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alaturi de domnul Tariceanu si am contribuit si eu impreuna cu dansul la crearea acestui proiect politic care se numeste ALDE. Am stat alaturi de dansul si momentele foarte dificile, dau un singur exemplu: excluderea din…