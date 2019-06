Stiri pe aceeasi tema

- Maria Dragomiroiu este, fara doar si poate, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara. Timpul a trecut si iata ca, luna trecuta a iesit la pensie. Cantareata a dezvaluit la "Rai Da Buni" suma pe care o primeste lunar de la stat.

- Conform statisticilor BVB, la finele primului semestru, apetitul romanilor pentru economisire se afla pe un trend ascendent. Volumul detinerilor in conturi curente sau depozite bancare a inregistrat o crestere cu aproximativ 19% pe ultimele 12 luni, arata datele furnizate de Bursa de Valori Bucuresti.…

- "Angajarea elevilor si studentilor se poate realiza pe perioada vacantelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, pentru fiecare elev si student pentru care s-a incheiat contract individual de munca. Diferenta dintre stimulentul…

- "Eu am un stil de vorbire radical, in sensul ca este ban public, banul european, imprumuturile, buget de stat, toti sunt bani publici", a adaugat Eugen Teodorovici. Ministrul Finantelor a mai spus ca "statul roman deconteaza din sursele pe care le are la dispozitie, fie ca e buget de stat, imprumuturi.…

- Indemnizatia pe care o primeste luna de luna presedintele Klaus Iohannis a crescut cu peste 2.100 de lei, anul acesta. Prin urmare, seful statului incaseaza lunar aproximativ 24.960 de lei. Bani mai multi incaseaza si premierul Viorica Dancila. Aproximativ 2.000 de lei in plus primeste luna de luna…

- Monica Tatoiu sustine nu are pensie speciala și ca banii pe care ii primește sunt meritați. "Am o pensie de 12.000 de lei de la statul roman și nu din aia speciala, pentru ca mi-am platit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat sa fiu platita la negru", a marturisit Monica Tatoiu.…

- Alexandru Arșinel a fost unul dintre actorii la moda din comunism. Gagurile și scenetele cu acesta erau deliciul telespectatorilor care și așa nu aveau parte de prea multa distracție in cele doua ore de program TV zilnic. Acesta a ajuns ca in prezent sa incaseze sume mari atat din pensie cat…