Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a încheiat luni cu Islanda și Norvegia un acord comercial prin care se va permite continuarea schimburilor comerciale în cazul în care se va ajunge la un Brexit fara acord, a anunțat secretarul de stat pentru Comerț Internațional, Liam Fox, citat de Reuters. "Am…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a declarat joi ''nu foarte optimist'' in legatura cu posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, dar a avertizat ca orice esec de a conveni asupra unui Brexit va fi costisitor din punct de vedere economic, relateaza…

- Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) a acordat caselor de clearing cu sediul in Marea Britanie permisiunea de a-si servi in continuare clientii din Uniunea Europeana (UE)in eventualitatea in care nu se ajunge la un acord privind Brexit - o victorie pentru Londra care se lupta…

- Guvernul olandez a informat sambata ca este in negocieri cu 250 de companii privind mutarea sediilor din Marea Britanie in Olanda in urma ieșirii Londrei din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Miniserul pentru Afaceri Economice a informat intr-un raport ca aproximativ 42…

- Spania va insista ca Gibraltarul sa fie exclus din orice acorduri incheiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, dupa ce aceasta se va retrage din blocul comunitar, au indicat marti surse diplomatice spaniole citate de Reuters. Premierul spaniol Pedro Sanchez a afirmat ca tara sa…

- Amanarea datei de 29 martie pentru iesirea planuita a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar avea sens doar daca Londra ar anunta planuri cu ce trebuie facut dupa ce parlamentarii britanici au respins proiectul de acord privind Brexit-ul, a declarat joi, la un post de radio, eurodeputatul german…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a avertizat miercuri ca timpul se scurge pentru a ajunge la un acord inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana si le-a cerut britanicilor sa se hotarasca, informeaza Reuters. "Acum este de datoria britanicilor sa ne spuna ce vor", a declarat el reporterilor…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…