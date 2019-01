Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 18B Targu Lapus – Baia Mare, in localitatea Borcut, judetul Maramures, din cauza zapezii mari. De asemenea, autoritatile au impus restrictii de tonaj in Pasul Gutai.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale din judet este curat si umed, cu exceptia DN 18, pe Dealul Hera, intre km 84 si km 94, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180, unde se gaseste pe carosabil un strat de zapada framantata, cu…

- Vremea a fost usor mai rece decat normalul termic la perioadei, geroasa noaptea. Cerul a fost temporar noros ziua, mai mult senin noaptea. Local in cursul zilei, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2.5 l/mp, la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile…

- Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gasește depusa pe DN 18 in Pasul Gutai, intre km 15 și km 35, pe Dealul Hera, pe DN 18B, Dealul Pietriș in varf. La Borsa, pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 156 și km 180 stratul de zapada masoara pana la 2 cm. Vizibilitatea este buna in trafic. Ninge…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineata un Cod galben de ninsori valabil in mai multe localitati din judetul Maramures si o avertizare nowcasting de ceata si chiciura pentru localitati din judetul Vrancea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Maramures,…

- Vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii restranse au cazut precipitatii sub forma de burnita si ploaie, iar in zona montana sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.1 l/mp la Sacel. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii restranse, trecator, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.2 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 1 grad la Ocna Sugatag…

- Mai multe localitati si consilii judetene din Maramures, Satu Mare, Salaj si Bistrita vor lansa, pana in 15 ianuarie 2019, o asociere numita "Provincia Transilvania de Nord", scopul fiind consolidarea statului prin dezvoltarea economica a zonei. Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, initiatorul…