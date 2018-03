Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Maramures a fost vineri, 16 martie, gazda unui seminar cu tema „Oportunitati de dezvoltare a Rutelor Culturale Europene in Romania”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Turismului, cu scopul de a constientiza autoritatile publice locale asupra importantei conservarii si promovarii…

- Destinatia ecoturistica Padurea Craiului a fost prezentata, in perioada 7-11 martie la Targul de Turism de la Berlin, considerat cel mai mare eveniment de profil al lumii. "Cea mai mare atractie o reprezinta, in continuare pentru nemti, zona colinelor transilvane si a satelor sasesti,…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, desfașurata la finalul lunii februarie, aleșii județeni au aprobat bugetul județului pentru anul 2018. Datele au fost prezentate de șeful administrației județene, Gabriel Zetea, care a menționat faptul ca, bugetul propriu pe anul 2018 al…

- Participarea Consiliului Județean Cluj la Targul Internațional de Turism (ITB) de la Berlin 2018 a fost un adevarat succes in ceea ce privește promovarea obiectivelor cultural-turistice și a zonelor de interes pentru germanii care intenționeaza sa-și petreaca vacanțele in Romania. Standul județului…

- Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din Romania, aflat langa Alba Iulia, a fost promovat la ITB Berlin, cel mai important targ internațional de turism din lume. La evenimentul desfașurat in perioada 7 – 11 martie au fost prezente aproximativ 10.000 de companii din peste 180 de țari și…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. "Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Una dintre legile importante pentru Romania a fost adoptata de Camera Deputaților in ședința sa de miercuri, 7 martie. Este vorba de legea privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. „Am fost desemnat raportor al Comisiei de Industrii pentru dezbaterea…

- Vineri, 2 martie 2018, cu incepere de la ora 11.00, consilierii județeni au fost convocați de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, in ședința extraordinara pentru a vota cele noua proiecte aflate pe ordinea de zi, patru dintre ele fiind aprobate prin vot secret. Astfel, aleșii…

- Gheorghe Falca s-a numarat printre primarii care au participat vineri, la Guvern, la o intalnire de lucru cu premierul Viorca Dancila pe tema stadiului implementarii finantarilor europene destinate autoritatilor publice locale. 'Toate administratiile locale au inaintat problematica cu care…

- Colectarea selectiva a deseurilor reprezinta nu doar un deziderat pe care Romania il are de indeplinit in relatia cu Uniunea Europeana, ci si o provocare pe care firma Ritmic din Ilisesti a aruncat-o autoritatilor locale din judetul Suceava. Este un plan extrem de ambitios promovat de Costel ...

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Ambasada Statelor Unite in Romania impreuna cu American Councils for International Education au lansat proiectul 4/4PentruPrieteni inspirat de gandurile remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, Jr.: „Intrebarea cea mai stringenta și importanta a vieții este: ce faci pentru ceilalți?”.…

- Moroccanoil a lansat in Romania noua campanie Fearless Beauty si produse noi din colectia Repair, pentru tratarea parului deteriorat Noua gama a fost lansata in cadrul unui eveniment ai carui invitati speciali au fost Franck Perez – Moroccanoil Art Director si Diana Balba – Brand Manger International…

- Nikolay Vassilev, Expat AM: Vedem in Romania una dintre piețele foarte atractive cu un potențial puternic in ceea ce privește posibilitatea de creștere atat a prețului acțiunilor, cat și a numarului de companii listate Lucian Anghel, BVB: Este o premiera pentru piața de capital din Romania faptul ca…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Pana in prezent,…

- Presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Radu Ganescu, a semnalat, marti, la o conferinta, faptul ca se vand medicamente cu sau fara prescriptie medicala in mediul online, pacientii fiind astfel expusi la folosirea de produse contrafacute. "Avem o criza…

- Exasperat de faptul ca zilnic iși distruge mașina pe drumul plin de gropi dintre Stanești și Ursați, dar și de nepasarea autoritaților, un gorjean a apelat la o forma inedita de protest, sperand ca in acest fel va atrage atenția asupra starii in care a ajuns șoseaua. Un tanar…

- La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, in 20 februarie 2018, o delegație din regiunea Transcarpatia a vizitat județul Maramureș, pentru a analiza posibilitatea pregatirii unor proiecte comune care sa fie depuse spre finanțare in cadrul programului ENI de cooperare…

- Politistii de imigrari din Galati, in urma activitatilor intreprinse, in prima jumatate a lunii februarie a.c., au depistat 12 cetateni straini care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei. In 11 cazuri au fost emise decizii de returnare prin care strainii sunt obligati sa paraseasca tara…

- Anul trecut, accesul pietonilor a fost restricționat in anumite puncte din zona de nord a Timișoarei, prin desființarea mai multor treceri de pietoni. The post Masura laudabila a autoritaților locale appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras intenționeaza ca, incepand cu luna martie (a.c.), sa invite la conferințe de presa pe care le susține, șefi sau reprezentanți ai instituțiilor subordonate Primariei, in vederea prezentarii sarcinilor și activitații acestora, astfel incat cetațenii…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat de judetul Maramures prin recuperarea unor case memoriale, un traseu turistic-istoric si un drum facut cu caruta trasa de cai din Sighetu Marmatiei pana la Alba Iulia, dar si un spectacol inedit de muzica populara romaneasca transpus pe muzica clasica, a declarat,…

- Localnicii din comuna Stauceni, judetul Botosani, pastreaza o adevarata traditie a placintelor. Fetele din localitate incep sa deprinda de la mame „invartitul“ placintelor inca de la varsta la care invata si alfabetul, iar oamenii locului spun ca obiceiul este pastrat de sute de ani.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Daca ar fi sa ne luam dupa ce ne spun cei de la Consiliul Judetean Maramures, in acest an ar trebui sa avem lucrari serioase pe drumurile judetene. Asta pentru ca anul trecut au fost depuse pentru finantare (au si primit-o unele dintre ele) numeroase proiecte, valoarea acestora fiind undeva la 100 milioane…

- Maramureșul va gazdui in prima parte a lunii august 2018, “Academia de Vara pentru Tineret – ARE 2018” avand ca tema “Patrimoniul Cultural pentru atractivitate regionala”. “Astazi la Bruxelles, in cadrul Comitetului de Organizare, a fost prezentata propunerea de program și am discutat detalii organizatorice!”,…

- Institutia Prefectului Salaj a organizat, luni, 26 ianuarie, o intrevedere intre Florin Florian, prefectul judetului Salaj și Hans Klemm – ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. La intalnire au participat Tiberiu Marc – presedintele Consiliului Judetean Salaj si Ionel Ciunt – primarul municipiului…

- România a fost vedeta targului de turism din Elvetia. Partenera La Fespo 2018, tara noastra s-a prezentat impecabil în fata unui public pretentios. Mâncarea traditionala si dansurile maramuresene au fost principalele atuuri are standului nostru. Si dupa ce s-a dat…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Un oraș din România a fost inclus într-un top al celor mai frumoase localitați europene de publicația The Daily Telegraph, care citeaza Asociația Agenților de Turism din Japonia (JATA).

- Asociactia Hispano Romana Salva impreuna cu liderul de proiect HR SPECIALISTS ( http://www.hrs-outsourcing.com ) si Power Net Consulting ( http://www.power.ro/ ), implementeaza pe o perioda de 36 de luni proiectul Antreprenor Diaspora RO_ES. Antreprenor Diaspora RO_ES, este unul dintre cele 32 de proiecte…

- Presedintele Consiliului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Doru Buzducea, a afirmat vineri, la o conferinta desfasurata la Satu Mare, ca doreste sa atraga atentia autoritatilor ca desi in ultima perioada au fost majorate salariile, efortul depus de asistentele sociale nu se regaseste…

- Ministerul Sanatații a anuntat, pe site-ul institutiei, ca a transmis toate documentele necesare pentru emiterea autorizației de funcționare a Maternitații din Brașov și a avizat structura unitații sanitare. In ultimul an, ministrul Sanatații, Florin Bodog spune ca a avut numeroase discuții cu autoritațile…

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte produse la Craiova si pentru a utiliza mai bine capacitatea de productie a fabricii…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Reprezentanții autoritaților locale cer guvernarii majorari de salarii. In acest sens a fost expediat un demers presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, premierului Pavel Filip și tuturor liderilor partidelor si fractiunilor parlamentare.

- Consiliul Judetean Suceava va participa, luna aceasta, la un targ international de turism care va avea loc la Viena, in Austria. Potrivit unei hotarari a deliberativului judetean, oferta turistica a judetului va fi promovata la Targul International de Turism „Ferien Messe" din Viena, ...

- Simona Halep va pastra pozitia de lider in clasamentul mondial si dupa prima saptamana de intreceri pe 2018, gratie victoriei din turul doi de la Shezhen, in fata chinezoaicei Ying-Ying Duan (91 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-2. Prin calificarea in 'sferturi', constanteanca este sigura ca va fi, in premiera,…

- Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și parlamentarii Ioana Bran, Octavian Petric și Gabriel Leș au prezentat astazi, 28 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa un scurt bilanț la final de an și la implinirea unui an de guvernare PSD in Romania. Aurelia Fedorca a declarat ca anul 2017…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Camera Deputatilor a adoptat cu 217 voturi pentru, unul impotriva si 45 de abtineri, proiectul de lege care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30 din necesarul achizitiilor viitoare.Proiectul de lege are…

- Judetul Maramures reprezentat prin Consiliul Judetean, initiatorul proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramuresean”, a solicitat incheierea unui acord de parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala Teritoriala Nord-Vest si 19 unitati administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza judetului…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, potrivit unui comunicat al autoritatii. Dante International deţine retailerul generalist eMAG, activ…

- Oferta județului Suceava va fi promovata, in anul 2018, la opt targuri naționale și internaționale de turism. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astazi ca instituția pe care o conduce va participa anul viitor la doua targuri in Romania și șase in strainatate. Este…

- Piata vanzarilor si inchirierilor de avioane private a inceput sa fie din nou de interes pentru oamenii de afaceri din Romania, numarul persoanelor care calatoresc in acest mod avand un trend ascendent fata de anul anterior. 0 0 0 0 0 0