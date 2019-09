Manifestaţie pentru interzicerea avortului în Slovacia Mii de persoane au participat duminica la un mars în capitala Slovaciei, Bratislava, cerând o interzicere totala a avortului în aceasta tara, relateaza agentia Reuters, citata de Agerpres.



&"Cine ucide un copil nenascut ucide viitorul natiunii&", se putea citi pe unele dintre pancartele manifestantilor, în timp ce un organizator al manifestatiei a subliniat în interventia sa ca &"viata fiecarui om este nepretuita, asadar ea trebuie protejata de la conceptie pâna la moarte&".



Legislatia privind avortul este în Slovacia relativ liberala fata…

