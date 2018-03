Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Claudiu Manda spune ca Florian Coldea a admis ca ar fi existat mandate de interceptare pe siguranța naționala care ar fi vizat și vulnerabilitați de corupție. In ceea ce privește interceptarea jurnaliștilor sau a magistraților, Coldea a raspuns ca nu iși aduce aminte. "Am ințeles ce inseamna…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Audiere-maraton astazi la Comisia Parlamentara a SRI. Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea a facut o serie de dezvaluiri. Seful Comisiei, Claudiu Manda a devoalat ceea ce s-a vorbit in cele opt ore de audiere."Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a spus, dupa ce l-a audiat timp de 8 ore pe Florian Coldea, fostul prim-adjunct al șefului SRI, ca nu a reușit sa ii adreseze cea mai importanta intrebare acestuia. Manda a recunoscut, in fața presei, ca nu l-a intrebat…

- ​Presedintele Donald Trump a blocat prin decret prezidential presupusa fuziune dintre producatorii de procesoare Broadcom si Qualcomm, care ar fi facut obiectul unei tranzactii de peste 120 miliarde dolari, scrie Le Monde. Ar fi fost cea mai mare tranzactie din istoria tehnologiei, insa Trump spune…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a venit, marti, la Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, a salutat inițiativa fostului director SRI, Florian Coldea, de a se prezenta in fața comisiei pentru…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a venit, marti, la Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Coldea trebuia sa vina in fata comisiei in 6 martie, dar a invocat probleme de sanatate, iar audierea s-a amanat cu o saptamana. La…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea audiat la parlament Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Coldea trebuia sa vina in fata comisiei in 6 martie, dar a invocat probleme de sanatate, iar audierea s-a amanat cu o saptamana.Audierea…

- Narcisa Iorga a afirmat, in emisiunea ”Talk News” cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, ca ”Pana acum nu mi s-a parut ca dl Manda nu ar fi transmis suficient de transparent comparativ cu alți președinți ai comisiilor SRI de pana acum, ce s-a discutat in Comisie. Eu nu cred ca generalul Coldea va…

- Jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, știa și chiar a girat evacuarea sediului Antena 3. Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a explicat ca in cadrul audierilor de saptamana viitoare, Florian Coldea va fi intrebat și despre acest…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, sa amane audierea pentru saptamana viitoare avand in vedere ca acesta este „puțin racit”, iar saptamana viitoare…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11,00.Manda a precizat…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri 'Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Ultima decizie a Curții Constituționale a Romaniei are șansa de a incheia o pagina dura din istoria justiției din Romania. CCR a admis o excepție de neconstituționalitate in privința Legii SRI – 51/1991. Astfel, Curtea stabilește ca interceptarile nu mai pot fi folosite de Justiție, chiar daca au fost…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, potrivit unor surse...

- Presedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe Codruta Kovesi de la sefia DNA si nimeni nu va ataca aceasta decizie la CCR, declara la RFI europarlamentarul Renate Weber (grup european ALDE). Ea crede ca prezenta lui Kovesi in fruntea DNA convine multora, care au astfel cu cine sa se bata.Citeste…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial miercuri, 28 februarie, excepția de neconst. a disp. art.3, art.10, art.11 și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, precum și a dispozițiilor art.13 din același…

- Fostul director SRI a declarat, marti, ca serviciul l-a sesizat pe presedintele Traian Basescu in privinta Alinei Bica, de faptul ca existau niste informatii la nivelul serviciului ar trebui sa respinga propunerea acesteia la conducerea DIICOT, a relalat Claudiu Manda, seful comisiei SRI.

- Fostul sef al SRI, George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiati la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, urmand ca si fostul adjunct al serviciului Florian Coldea sa fie audiat pe 6 martie. Dupa 6 ore de audieri, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a spus ce s-a discutat cu…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- SRI a transmis catre ANI informatii despre Iohannis, cand acesta devenea membru PNL Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat ca a solicitat SRI sa transmita o nota la care a facut referire fostul director al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, precizand ca SRI a transmis…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marti, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, au declarat surse judiciare pentru agentia de presa Mediafax.

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri în Comisia parlamentara, data urmând sa fie stabilita în sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI. "Urmeaza…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. "Daca vorbim de practicile…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementara de a nu mai…

- Un fost sef al SPP vine cu dezvaluiri socante din cadrul SRI. In prim-plan se regaseste, din nou, Florian Coldea si, surprinzator, adjunctul directorului SRI, Adrian Ciocirlan. Dumitru Iliescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca desi a fost demis, Coldea inca trage sfori in cadrul serviciului,…

- In ianuarie 2016 gigantul online chinez Alibaba, prin intermediul diviziei de plati Ant Financial, anunta ca va prelua cunoscuta companie americana de transfer de bani MoneyGram. Acum, cele doua companii au anuntat ca tranzactia nu se va mai produce, dupa ce a fost blocata in SUA de autoritatile care…

- Nu se știe deocamdata in ce dosar a fost chemat. La intrarea in sediul DNA, Dancu nu a facut nicio declarație. Este posibil ca aceasta vizita la sediul DNA sa aiba legatura cu plangerea facuta de fosta nora a lui Virgil Magureanu. Acea plangere nu-l viza doar pe el, ci și pe Liviu Dragnea. Cei doi erau…

- Noua strategie oficiala de securitate nationala a Statelor Unite trage un semnal de alarma cu privire la intentiile Rusiei si Chinei, insa seful Casei Albe, Donald Trump, spune ca vrea parteneriate cu acestea.