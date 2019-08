Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe italian Enzo Moavero Milanesi are propuneri pentru o noua abordare a Uniunii Europene privind imigratia pe care intentioneaza sa le discute luni la o intrevedere cu omologii sai din UE, informeaza duminica dpa. "Nu putem continua sa actionam de la caz la caz, cautand de fiecare…

- Guvernul maltez a anunțat ca a permis ca cei 65 de refugiați salvați din largul coastelor Libiei de catre echipajul navei Alan Kurdi sa debarce pe teritoriul Maltei, scrie Mediafax, citând BBC. Premierul Maltei, Joseph Muscat, a declarat ca decizia a fost luata în urma unor negocieri…

- Deficitul bugetar al Italiei va scadea la 2,04% din PIB anul acesta, ceea ce inseamna ca tara respecta regulile financiare ale UE, a afirmat marti premierul Giuseppe Conte, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Comisia Europeana a recomandat, in data de 5 iunie, demararea unei proceduri de deficit…

- Guvernul Italiei ar putea taxa banii si alte bunuri pastrate de proprietari la banci in cutii de valori, potrivit vicepremierului Matteo Salvini, citat de presa italiana, transmite Reuters. Salvini a declarat marţi seara, la o emisiune la televiziune, că a fost informat că în cutiile…

- Regulile fiscale din Uniunea Europeana ruineaza continentul si trebuie schimbate, a declarat miercuri vicepremierul italian Matteo Salvini, potrivit Reuters. "Daca exista reguli europene care ruineaza continentul, ele trebuie schimbate", a declarat el presei cu ocazia unei intalniri cu oameni…

- Italia este pregatita sa ignore regulile bugetare ale Uniunii Europene pentru a stimula astfel ocuparea fortei de munca, a declarat marti vicepremierul Matteo Salvini, potrivit Agerpres.„Daca vom avea nevoie sa depasim anumite limite, cum ar fi deficitul bugetar de 3% (din PIB) sau 130-140%…

- Migrantii salvati de nava Cigala Fulgosi au fost transferati la Stromboli, de unde urmeaza sa fie transferati in cursul zilei in portul militar Augusta, in estul Siciliei, a anuntat seful guvernului, Giuseppe Conte, intr-un comunicat. 'Multumesc Frantei, Maltei, Luxemburgului si Germaniei…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va propune la summitul Consiliului European de la Sibiu reformarea Uniunii Europene prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledând pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.Sebastian…