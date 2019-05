Majoritatea recrutorilor urmăresc activitatea de pe rețelele sociale a candidaților pentru un job și îi verifică la angajatorii anteriori Sapte din zece specialisti in recrutare verifica, de obicei, candidatul pentru job, cu angajatorii anteriori, atat pentru pozitiile low-level, cat si pentru cele high-level, reiese dintr-un sondaj publicat, vineri, de platforma de recrutare BestJobs. Cât priveşte canalele de comunicare din social media, cercetarea BestJobs relevă faptul că şase din zece angajatori verifică, în procesul de evaluare a unui candidat pentru un job în cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece ţin cont inclusiv de acest criteriu… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 24 mai 2019. Șase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece țin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfașurat de BestJobs,…

- Cat priveste canalele de comunicare din social media, cercetarea BestJobs releva faptul ca sase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece tin cont inclusiv de acest criteriu…

- Șase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece țin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfașurat de BestJobs, una dintre cele mai…

- Avand in vedere ca 90% dintre angajați intra online de mai multe ori pe zi, poate fi dificil pentru majoritatea acestora sa iși pastreze separat viața privata și cea profesionala in timpul zilei de lucru. Un studiu recent al publicat de Kaspersky Lab, arata ca o persoana din doua alege sa iși ascunda…

- Avand in vedere ca 90% dintre angajați intra online de mai multe ori pe zi, poate fi dificil pentru majoritatea acestora sa iși pastreze separat viața privata și cea profesionala in timpul zilei de lucru (și dupa aceea). Recentul Global Privacy Report, publicat de Kaspersky Lab, arata ca o persoana…

- Doar trei din zece angajați spun ca ar lua in calcul sa lucreze intr-o instituție de stat in viitorul apropiat, in pofida majorarilor salariale din sectorul public, arata datele unui sondaj al platformei de recrutare BestJobs. Cei mai mulți angajați, adica șase din zece, raman interesați de companiile…

- In pofida majorarilor salariale repetate din sectorul public, doar trei din zece angajați spun ca ar lua in calcul sa lucreze intr-o instituție de stat in viitorul apropiat, arata datele unui sondaj efectuat de BestJobs. Cei mai mulți angajați, adica șase din zece, raman interesați de companiile private,…

- Sapte din zece angajatori din Romania au avut profituri si cifre de afaceri mai mici, motivele principale fiind criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata, reiese din datele celui mai recent sondaj efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme autohtone de recrutare…