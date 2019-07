Majorarea livrărilor va ajuta Airbus să redevină cel mai mare producător de avioane din lume La randul sau, Boeing a informat marti ca livrarile sale au scazut cu peste o treime in primele sase luni din 2019, afectate de retinerea la sol a avioanelor 737 MAX. In total, Boeing a livrat companiilor aeriene 239 de avioane in primul semestru, cu 37% mai putin decat cele 378 avioane livrate in perioada similara a anului trecut, in conditiile in care peste 150 de avioane 737 MAX au fost produse, dar sunt parcate la sol.



