"O felicit pe Maia Sandu pentru alegerea ei ca prim-ministru al Republicii Moldova. Ea isi asuma o sarcina uriasa: sa scape tara de oligarhi si sa ii ofere o buna guvernare, responsabila si construita in interesul cetatenilor. Maia Sandu este o proeuropeana convinsa, sprijinita de liderii europeni de la Bruxelles si din numeroase state membre. Am incredere in capacitatea ei de a mentine echilibrul fragil in aceasta coalitie, pentru a tine Republica Moldova pe calea europeana. O sprijinim din tot sufletul! Mult succes, draga Maia!", a scris Ciolos, pe Facebook.

