- Celebrul sportiv Gheorghe Hagi se distreaza la Disckoteka Festival, care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie la Tmișoara. Hagi este fani Boney M. Considerat cel mare fotbalist roman al tuturor timpurilor și tot odata unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi ai Europei anilor '80 -'90, Gheorghe…

- Considerat cel mare fotbalist roman al tuturor timpurilor și tot odata unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi ai Europei anilor `80 -`90, Gheorghe Hagi este o personalitate ce reprezinta cu mandrie Romania in toata lumea. Activ și acum in lumea fotbalului, fiind proprietarul și președintele clubului…

- Celebrul artist NANA, care și-a inceput cariera ca DJ in cluburile underground de hip-hop din Germania, a declarat ca abia așteapta sa se revada cu publicul roman pentru ca: „Romanii mi-au transmis de fiecare data o super energie in toate concertele pe care le-am susținut, sunt extraordinari.…

- Marșul pentru Viața va avea loc la Timișoara sambata, 23 martie, incepand cu ora 12, cu plecare din Parcul Carmen Sylva, din fața Bisericii „Sf. Maria Regina Pacii”, cu oprire la Catedrala Mitropolitana, punctul final fiind la Prefectura Județului Timiș. Din fața Catedralei procesiunea va…

- Camera de Comerț Italiana pentru Romania, Camera de Comerț Italiana pentru Vietnam și CCIA Timiș cauta soluții pentru rezolvarea crizei acute a forței de munca! Un eveniment in acest sens a fost organizat la Timișoara.Mai exact, la Centrul Regional de Afaceria avut loc un eveniment complex destinat…

- Opera Naționala Romana din Timișoara a anunțat ca, incepand de luni, 18 martie, baritonul Cristian Rudic ocupa postul de manager interimar al instituției de cultura. Acest lucru vine dupa ce maestrul tenor Corneliu Murgu, cel care a condus timp de aproape doua decenii opera, s-a retras. Nascut…

- Unul dintre cei mai respectați și apreciați muzicieni, considerat de mulți drept cel mai bun „clapar” din zona folk-rockului autohton, Vlady Cnejevici face deja parte din istoria muzicii rock romanești. Artistul s-a nascut la 13 decembrie 1962, in Timișoara, ca fiu al reputatului rapsod popular Laza…

- Soprana Mihaela Marcu, solista a Operei Nationale din Timisoara, cu evolutii pe zeci de scene internationale, spune, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca Romania are multe specificitati culturale, iar "daca am urma o politica menita sa ne integreze in produse culturale actuale, am putea deschide piete,…