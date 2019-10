Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Chile ca autoritatile guvernamentale au instaurat starea de urgenta sub control militar, cu limitarea drepturilor de circulatie si de adunare in orice loc public. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, incepand de duminica, in intervalul orar 19,00 - 6,00, "este interzisa complet circulatia persoanelor si a autovehiculelor, in spatiul public, pana la noi ordine". "Avand in vedere starea exceptionala constitutionala decretata in Republica Chile, cetatenii romani sunt rugati…