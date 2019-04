Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia ca, in perioada 5 aprilie (ora 3,00) - 7 aprilie (ora 23,59), va avea loc procesul de transfer si preluare de catre Noul Aeroport Istanbul (IGA) a activitatilor si zborurilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Tunisiana ca, in conformitate cu informatiile comunicate de catre autoritatilor locale, la data de 28 martie 2019 activitatea pe Aeroportul International Carthage Tunis ar putea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13 martie, un cod portocaliu de furtuni puternice si ploi insotite de descarcari electrice. Cetatenii…

- In zonele de coasta, vantul va sufla, la rafala, cu viteze de peste 100 - 110 km/h. Cel mai puternic moment al furtunii de vant se va inregistra in dupa-amiaza zilei, in zona de coasta nord-vestica, forta rafalelor de vant putand atinge 7 - 8 grade pe scara Beaufort (80 km/h, cu valuri inalte de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Catalonia ca, in conformitate cu datele transmise de politia regionala, pentru joi, 28 februarie, sunt anuntate demonstratii in centrul orasului…

- Potrivit MAE, in perioada mentionata, vor fi ninsori masive cu depunere a unui strat consistent de zapada (inclusiv cu pericol crescut de avalanse), in special in landurile Tirol, Niederosterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberosterreich si Steiermark. De asemenea, pot exista blocaje in circulatia…

