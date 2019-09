Stiri pe aceeasi tema

- Adica, deocamdata, nu le cere sa treaca la PSD Președintele PSD, Viorica Dancila, a dat asigurari ca nu li se va cere celor din ALDE sa se inscrie in PSD drept condiție pentru continuarea colaborarii. Astfel ii incurajeaza practic pe toți reprezentanții ALDE cu funcții obținute politic și pe care nu…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, spune ca în ultima perioada a vizitat mai multe localitați din R. Moldova și a constatat ca oamenii se plâng pe birocrația excesiva sau indiferența autoritaților centrale. El a anunțat ca „este gata sa susțina protestele…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca e incapabil sa reacționeze uman, dupa ce acesta nu și-a întrerupt discursul de Ziua Marinei, când un militar american a leșinat. Tariceanu, care a anunțat ca dorește sa candideze și el la alegerile prezidențiale din noiembrie,…

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza ca mitingul de pe 10 august 2019, organizat la exact un an dupa represiunea brutala a manifestatiei pasnice din Piata Victoriei din 2018, reprezinta un eveniment major, o data simbol pentru Romania. Liderul USR spune ca membrii partidului sau vor fi prezenti la…

- Consiliul National al PNL se intruneste, joi, de la ora 16.00, la sedinta urmand sa participe si presedintele Klaus Iohannis. Cei 3.500 de delegati vor discuta despre bilantul politic al conducerii si despre campania pentru alegerile prezidentiale. De asemenea, va fi ales un prim-vicepresedinte,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a salutat, duminica seara, victoria Noii Democratii in alegerile anticipate care au avut loc in Grecia, apreciind ca alegatorii au sanctionat ” discursul populist si promisiunile nesustenabile” ale socialistilor. ”Oamenii au inteles ca stanga nu are de unde sa dea,…

- "Curtea Constitutionala a validat referendumul initiat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Pentru noi, vointa exprimata de cetateni este litera de lege. Am elaborat proiectul de revizuire a Constitutiei, l-am prezentat opiniei publice, l-am inaintat partenerilor din opozitie, semnatari ai Pactului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut CSM desecretizarea anexelor raportului Inspectiei Judiciare privind aplicarea protocoalele cu SRI la DNA. Liderul ALDE i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa prezideze sedinta Consiliului si sa se asigure ca anexele vor fi desecretizate, potrivit…