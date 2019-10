Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul desemnat Ludovic Orban are la dispoziție, conform Constituției, 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Cabinetului. Potrivit regulamentului, birourile parlamentului stabilesc data ședinței comune pentru votul de învestitura,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat marti ca in momentul in care vor fi finalizate negocierile politice, lista ministrilor va fi prezentata public. "PNL are foarte multi oameni competenti, cu experienta, cu un background profesional potrivit, integri, oameni onesti care sunt pregatiti sa serveasca…

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…

- ​PNL va depune marți moțiunea de cenzura, liberalii susținând ca prima opțiune în cazul în care aceasta va trece sunt alegerile anticipate. „Daca nu va exista o voința politica în acest sens, PNL își asuma guvernarea”, a declarat Ludovic Orban. Șeful…

- PMP și Pro Romania erau cat pe ce sa se incuscresca, facand, in Senat, un grup comun. A venit apoi afirmația din Parlament a lui Victor Ponta, care pune la indoiala ca Basescu iși va lasa parlamentarii sa voteze moțiunea de cenzura, avand, de presupus, un blat cu Dancila. Iata textul postat pe Facebook,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor face „toate demersurile” pentru ca propunerea de remaniere a Guvernului sa nu treaca in Parlament. Acesta spune ca dupa motiunea de cenzura, daca guvernul cade, PNL va incerca sa provoace alegeri anticipate.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca au fost demarate procedurile de depunere a unei moțiuni de cenzura împotriva guvernului, subliniind ca PSD ar trebui sa plece de la guvernare pentru ca nu mai beneficiaza de sprijinul unei majoritați, dupa ce ALDE a anunțat ca iese de la guvernare.…

- Totodata, el a reiterat ca ALDE nu sustine proiectul rectificarii bugetare asa cum a fost prezentat de catre Ministerul Finantelor si a mai mentionat ca este nevoie si de o reactualizare a programului de guvernare, solicitarea ALDE catre PSD fiind ca premierul Viorica Dancila sa vina la inceputul…