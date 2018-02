Ludovic Orban, despre acuzaţiile la adresa SPP: O petardă "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma Viorel Stefan, care era ministru de Finante, a recunoscut, intr-un fel, ca nu este nicio gaura de 10 miliarde. Noi urmarim cu mare atentie ca din aceasta petarda sa nu faca galagie intr-un loc, ca sa vina cu o lovitura in alta parte, in rest, sunt povesti de adormit copiii. Eu m-am saturat de aceasta victimizare ieftina, care din pacate este preluata de altii care vad ca nu au dat o proba concreta pentru asertiunile lor,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei. Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu…

- Parchetul General a declanșat verificari in urma afirmațiilor facute de Liviu Dragnea. Astfel, se analizeaza acele declarații ale liderului PSD in care il acuza pe șeful SPP Lucian Pahonțu de spionaj, anunța Realitatea TV.Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- "Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. AM convenit cu cei de…

- Doi membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Radu Calin Cristea și Radu Herjeu, l-au acuzat pe președintele PNL, Ludovic Orban, ca a pus presiune pe colegul lor din CNA Valentin Jucan, propus de liberali in Consiliu. Acuzațiile se bazeaza pe afirmațiile facute de purtatorul de cuvant…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- ”Este un moment important și este bine sa-l comentam. O sa spun un lucru pe care e bine sa-l repetam. In aceasta seara, Klaus Iohannis l-a acceptat pe Liviu Dragnea ca premier al Romaniei. Pentru ca Sorin Grideanu și Mihai Tudose aveau, totuși, un joc de independența limitata. Dancila nu va avea.…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- PSD si-a mazilit al doilea premier in doar un an de zile iar acum trebuie sa mearga din nou la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un alt titular la Palatul Victoria. Dragnea ii transmite lui Iohannis sa respecte Constitutia si sa desemneze un nou premier de la PSD.Citește…

- USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma eșecul majoritații PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. USR ii cere președintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE. Romania are nevoie…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului.

- La o zi dupa ședința CEx, liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au avut o intalnire de urgența. Potrivit unor surse citate de Realitatea tv, cei doi lideri au vorbit despre propunerea de restructurare guvernamentala.- in curs de actualizare

- Istoricul și scriitorul Stelian Tanase avertizeaza, pe blog, ca Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu nu vor ezita sa forțeze instaurarea dictaturii PSD-ALDE, atat timp cat aceasta cale va fi singura care le va rezolva marile probleme, in principal cele cu Justiția. De asemenea, Tanase reamintește…

- Reactiile politicienilor la aflarea incetarii din viata a Regelui Mihai Regele Mihai I al României foto: arhiva Fosti sefi de stat ai României, premierul si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, dar si lideri ai opozitiei au transmis mesaje dupa aflarea vestii ca Regele Mihai…

- Dupa ce Calin Popescu-Tariceanu a spus ca, in opinia sa, nu sunt necesare in acest moment mitinguri de sustinere, asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, liderul PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura neașteptata din interiorul partidului.Vicepreședintele…

- Cei trei micuți au fost imbracați in straie populare romanești. Fostul presedinte Traian Basescu a defilat, mandru, de mana cu Sofia Anais și Traian, copiii Elenei. Alaturi de el s-a aflat Ioana cu fiul ei, Radu. Citeste si: Ion Iliescu, absent de la parada de Ziua Nationala. Ce politicieni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca pozitia avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" si "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii liberali se delimiteaza…

- Fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul Ciolos, Vlad Voiculescu, comenteaza intr-o postare pe Facebook raspunsul presedintilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la comunicatul Departamentului de Stat al SUA pe tema legilor justitiei, el incepand prin a spune ca a citit…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu si-au anulat vizita la Alba Iulia. Cei doi presedinti ai celor doua Camere ale Parlamentului nu vor mai participa la manifestațiile care vor avea loc la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, conform Realitatea...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…

- Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Klaus Iohannis dupa decizia președintelui de a-i chema anul acesta la parada de 1 Decembrie pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acuzațiile jurnalistului vin in contextul in care Klaus Iohannis a afirmat ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze in…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au avut o întâlnire cu Organizația de pensionari a PSD, iar la ieșire, liderul social-democrat le-a spus jurnaliștilor ca a avut o discuție de suflet. Apoi, întrebat de reporterul Realitatea TV daca le-a spus și de dosarele sale…

- Dragnea a participat joi, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la reuniunea organizatiei pensionarilor PSD, in timp ce Parlamentul dezbatea motiunea de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Cei doi presedinti de Camere au iesit de la sedinta plenului…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca la nivelul partidului nu s-a discutat despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. "Vorbesc ei între ei (liberalii - n.r.). (...) Nu s-a discutat la noi așa ceva", a spus Dragnea, întrebat de…

- Exista semnale ca majoritatea PSD-ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu „de consecintele faptelor lor”, susțin liderul PNL, Ludovic Orban.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu ”de consecintele faptelor lor”. „Avem semnale…

- „Unde nu au serviciile secrete putere?”, se intreaba Cozmin Gușa, care a precizat ca e limpede ca in perioada noastra democrația este mimata. „In Romania e mimata de mult timp. Problema nu e cu statul paralel, problema e a unui om care s-a dus in statul paralel. O fi devenit și Dragnea prieten…

- Ponta a afirmat ca aceste afirmatii ale lui Diaconu au venit probabil in urma unor intalniri cu Liviu Dragnea. "Probabil ca iar s-a vazut cu Dragnea. Ca el, cand se vede cu Dragnea, mai scoate cate-o prostie. Nu-l cunosc pe Magureanu. Nu m-am intalnit in viata mea cu Magureanu. Ideea de…

- Resping categoric acuzațiile. Vorbim despre un atac violent; miza este preluarea PSD. Este reactia președintelelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce procurorii DNA i-au adus la cunoștința ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. La randul sau, presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit pentru a-l sustine pe liderul…