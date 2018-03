Lucian Şova, ministrul Transporturilor, despre CFR Marfă: Trebuie să se adapteze condiţiilor de pe piaţă „Despre CFR Marfa, trebuie sa o spun aici, ca apreciez ca in piata, mai ales in piata de transport de marfuri din Romania pe calea ferata, trebuie sa existe o concurenta loiala, o concurenta deschisa, ca o companie chiar daca este cu capital integral de stat trebuie sa se adapteze conditiilor de piata, ca nu sunt adeptul ideii de protectionism de stat si din acest punct de vedere am asteptari mari de la compania de transport marfuri, compania nationala, sa faca ceea ce trebuie pentru a se adapta acestor conditionalitati", a spus Lucian Sova intr-o conferinta despre infrastructura feroviara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

