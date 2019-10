LOTERIA BONURILOR FISCALE se schimbă, şanse mai mari de câştig pentru români. Duminică, o nouă extragere LOTERIA BONURILOR FISCALE 20 octombrie 2019. La fiecare extragere lunara sau ocazionala a Loteriei bonurilor, se vor extrage doua valori diferite de bonuri fiscale caștigatoare, pentru care se vor acorda premii. Maximum 80 din cele maximum 100 de premii ale fiecarei extrageri se vor acorda pentru bonurile fiscale caștigatoare cu valoarea intre 1 și 99 de lei. Iar maximum 20 din cele maximum 100 de premii se vor acorda pentru bonurile cu valoarea intre 100 și 999 de lei. Așadar, la fiecare extragere, majoritatea premiilor se vor da pentru bonurile caștigatoare care au o valoare intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

