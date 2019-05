Logic X Eminem lansează piesa „Homicide” Logic și Eminem colaboreaza pentru prima data in istorie și lanseaza „Homicide”, cel de-al treilea single integrat pe albumul „Confessions of a Dangerous Mind”, ce poarta semnatura lui Logic. Miercurea aceasta, rapperul care a dat naștere fenomenului „1-800-273-8255″ a facut anunțul noii lansari printr-o postare pe Twitter, dezvaluind artwork-ul. Logic a vorbit intotdeauna despre Eminem ca fiind o mare inspirație și un reper al genului rap. Cei doi s-au intalnit prima data in luna februarie, atunci cand starul de 29 de ani a cantat in deschiderea concertului lui Eminem, de pe stadionul Aloha.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

