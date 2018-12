Stiri pe aceeasi tema

- Japonia are atat de multe locuinte parasite incat le ofera gratuit celor care sunt interesati, dar nu mai putin de 900 de sate si orase din arhipelag sunt in pericol sa dispara in urmatoarele decenii, arata un reportaj publicat de CNN.

- Primarul Catalin Chereches a transmis redactiei ZiarMM.ro fotografii cu viitoarele abonamente care se vor acorda gratuit elevilor si studentilor care au domiciliul in Baia Mare. Edilul s-a tinut de cuvant si s-a implicat atat in simplificarea acordarii acestor documente de calatorie cat si in crearea…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un tanar din oras ce este cercetat pentru lovire, distrugere, amenințare, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice. Barbatul a provocat un scandal intr-un bloc de locuinte din Cugir. La data de 17 octombrie 2018, politistii din Cugir au luat…

- In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 528/2018, Municipiul Baia Mare solicita oferte de vanzare teren sau teren cu construcții, pentru implementarea investitiei, cartier de locuințe sociale pentru 500 de familii, pentru a crea o parcela de aproximativ 5 ha in intravilanul Municipiului…

- Un tanar din comuna Cernesti, banuit de comiterea de furturi din locuinte, a fost prins de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare si retinut pentru 24 de ore, imediat dupa ce a patruns in doua locuinte din municipiu. O parte importanta din prejudiciu a fost recuperat. Investigatiile…

- COMUNICAT DE PRESA Data publicarii (21.09.2018) S.C. HOTEL AXA S.R.L. informeaza Lansarea implementarii proiectului „SPAȚII DE CAZARE PE PERIOADA SCURTA ȘI INDELUNGATA (LOCUINȚE COLECTIVE)”, incepand cu data semnarii contractului de finanțare 5.09.2018 și pana la data de 31.08.2020. Proiectul „SPAȚII…

- Persoane afectate de saracie din aproape 140 de comunitați vor beneficia de servicii sociale integrate pentru creșterea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale. Persoane afectate de saracie din 139 de comunitați rurale și mic urbane cu marginalizare severa și peste medie vor beneficia…

- Copiii cu diabet, precum si adultii dependenti de insulina vor beneficia de sisteme de monitorizare a glicemiei si de administrare a insulinei decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), in ur...